Polémico video: alumnos simularon un fusilamiento en el colegio para presentar el buzo de egresados

El momento más crítico se dio cuando, con un audio de detonaciones de fondo, los jóvenes recrearon un fusilamiento. Uno a uno, los chicos fueron cayendo al suelo, representando ejecuciones.

Repudio y cuestionamientos en la comunidad educativa

La difusión de los videos generó una inmediata ola de rechazo. Padres, docentes y usuarios en redes sociales cuestionaron la elección de una temática violenta para una actividad vinculada a la presentación del buzo de egresados, tradicionalmente asociada a festejos.

Además, se puso el foco en el contexto en el que se realizó la escena, ya que ocurrió durante el horario de clases.

Otro de los puntos que generó mayor controversia es que, según se dio a conocer, la actividad habría contado con la autorización de las autoridades del colegio.