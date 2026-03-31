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Polémico video: alumnos simularon un fusilamiento en el colegio para presentar el buzo de egresados

El episodio, ocurrido dentro de la institución y en horario escolar, generó fuerte indignación por la simulación de un fusilamiento en un contexto educativo, y abrió un debate sobre el uso de la violencia como forma de expresión entre adolescentes.

Polémica en un colegio: alumnos simularon un fusilamiento para presentar el buzo de egresados y desataron polémica

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El episodio quedó registrado en videos que los propios alumnos difundieron y que rápidamente se viralizaron, desatando una fuerte reacción en redes sociales y entre padres y docentes.

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Según se observa en las imágenes, un grupo de estudiantes apareció con pasamontañas y recorrió los pasillos del colegio, ingresando a un aula y sorprendiendo al resto de sus compañeros.

Luego, en el patio, la escena escaló: los alumnos simularon portar armas de fuego y apuntaron contra otros estudiantes que estaban arrodillados en fila.

El momento más crítico se dio cuando, con un audio de detonaciones de fondo, los jóvenes recrearon un fusilamiento. Uno a uno, los chicos fueron cayendo al suelo, representando ejecuciones.

Repudio y cuestionamientos en la comunidad educativa

La difusión de los videos generó una inmediata ola de rechazo. Padres, docentes y usuarios en redes sociales cuestionaron la elección de una temática violenta para una actividad vinculada a la presentación del buzo de egresados, tradicionalmente asociada a festejos.

Además, se puso el foco en el contexto en el que se realizó la escena, ya que ocurrió durante el horario de clases.

Otro de los puntos que generó mayor controversia es que, según se dio a conocer, la actividad habría contado con la autorización de las autoridades del colegio.

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