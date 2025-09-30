En vivo Radio La Red
Policiales
Rosario
Taser
Nueva herramienta

La Policía de Rosario usó una Taser por primera vez para frenar una agresión en un operativo

Una mujer intentó agredir a un grupo de agentes durante un procedimiento por violencia de género. La provincia de Santa Fe incorporó 100 pistolas no letales a principios de septiembre.

La Policía de Rosario usó una Taser por primera vez. 

Una suboficial de la Policía de Rosario disparó por primera vez una pistola Taser en la ciudad para neutralizar a una mujer que intentó arrebatar el arma reglamentaria a un agente durante un operativo por violencia de género. El episodio ocurrió el domingo por la noche en Ovidio Lagos al 8500, en la zona sur de la ciudad santafesina, y permitió controlar la situación sin heridos de gravedad.

El procedimiento comenzó con un llamado al 911 de una víctima de violencia doméstica. Al llegar al lugar, los agentes detuvieron a un hombre acusado de agredir a su pareja. Mientras la mujer recibía asistencia médica, la hermana de la víctima increpó a los policías y desoyó las advertencias hasta abalanzarse sobre ellos con intención de quitarles un arma reglamentaria.

Ante el riesgo de un desenlace mayor, la suboficial disparó la Taser, logrando reducir a la agresora en segundos. Tanto la víctima como la mujer inmovilizada quedaron fuera de peligro y fueron asistidas por el personal sanitario.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe destacaron el accionar policial: La rápida intervención con el dispositivo electrochoque cumplió los protocolos y preservó la integridad física de todos los presentes”. Ambas mujeres se encuentran en buen estado y sin secuelas por la descarga.

Las Taser en Santa Fe

La provincia incorporó 100 pistolas Taser a principios de septiembre, distribuidas en diferentes puntos del territorio como parte de una inversión de 1.900 millones de pesos que incluyó lanzadoras Byrna, cámaras corporales y cartuchos. La iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro busca ofrecer una alternativa intermedia entre las armas de fuego y la contención física.

Previo a su implementación, la policía santafesina completó un programa de capacitación técnica y de seguridad, con instructores certificados que replicaron el entrenamiento en toda la provincia. Las descargas tienen 400 voltios de baja intensidad y están diseñadas para no provocar lesiones graves.

El momento en el que la suboficial disparó la taser.

Un hecho inédito en Rosario

El caso marca la primera vez que se usa una Taser en un operativo en Rosario, convirtiéndose en un antecedente para el uso de estas herramientas de baja letalidad en intervenciones de alto riesgo. Las autoridades remarcaron que el dispositivo será utilizado solo en situaciones específicas para evitar escaladas de violencia y proteger vidas.

