La Policía de Rosario usó una Taser por primera vez para frenar una agresión en un operativo

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe destacaron el accionar policial: “La rápida intervención con el dispositivo electrochoque cumplió los protocolos y preservó la integridad física de todos los presentes”. Ambas mujeres se encuentran en buen estado y sin secuelas por la descarga.

Las Taser en Santa Fe

La provincia incorporó 100 pistolas Taser a principios de septiembre, distribuidas en diferentes puntos del territorio como parte de una inversión de 1.900 millones de pesos que incluyó lanzadoras Byrna, cámaras corporales y cartuchos. La iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro busca ofrecer una alternativa intermedia entre las armas de fuego y la contención física.

Previo a su implementación, la policía santafesina completó un programa de capacitación técnica y de seguridad, con instructores certificados que replicaron el entrenamiento en toda la provincia. Las descargas tienen 400 voltios de baja intensidad y están diseñadas para no provocar lesiones graves.

El momento en el que la suboficial disparó la taser.

Un hecho inédito en Rosario

El caso marca la primera vez que se usa una Taser en un operativo en Rosario, convirtiéndose en un antecedente para el uso de estas herramientas de baja letalidad en intervenciones de alto riesgo. Las autoridades remarcaron que el dispositivo será utilizado solo en situaciones específicas para evitar escaladas de violencia y proteger vidas.