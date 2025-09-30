Triple femicidio en Florencio Varela: dictan secreto de sumario y trasladan a dos acusados a penales

Endi también detalló que Sotacuro "no estaba en la casa" de Florencio Varela en el momento del crimen y afirmó que Ibañez "siempre estuvo en el auto".

Las declaraciones de la familia de Morena y Brenda

Antonio y Federico, abuelo y primo de Morena y Brenda, visitaron el estudio de A24 para dialogar sobre el triple crimen. "La familia está devastada, no tiene fuerzas", lamentó Antonio y señaló: "Me pongo en la piel de mi hijo y de mi hija", quienes son el padre y la madre de Brenda y Morena, respectivamente.

Respecto a sus hijos, remarcó que ellos "hablan y no miden" y explicó que "están como un león enjaulado". Según el hombre, les aconseja que "dejen que la justicia haga algo". "Después de que las enterré, se me cayeron dos lágrimas porque quiero estar entero .A la gente le digo que no escupa para arriba porque les puede pasar lo mismo. Son chicos", reclamó.

"Yo no conozco a la mamá de Lara. Ni la conozco a la chiquita", señaló y confió que piensa que a sus nietas "le dieron un caramelo", en referencia a un supuesto engaño por el que habrían pasado para quedar involucradas como víctimas del crimen.

Sin embargo, como viene sosteniendo la familia de Morena y Brenda, Alberto realizó un reclamo en el que incluyó a la familia de Lara: "Queremos justicia para las tres nenas. Acá hay tres víctimas".

Respecto al ejercicio del trabajo sexual a lo que se habrían dedicado sus nietas, Alberto dijo que de "eso nos enteramos ahora". "El día que nos enteramos fue por el periodismo. Yo le dije (a mi hija) tenés que decir la verdad. Eso fue un domingo a la noche".

"El 99% de la familia no sabía lo que estaban haciendo. Caso contrario le hubiéramos dicho 'Esto no está bien'. Les hubiéramos marcado un poco el camino", complementó Federico y aclaró que sus primes del "tema narco, estaban alejadas".

Tanto Morena como Brenda querían ser boxeadoras. Nunca se iban a dejar avasallar. Yo tengo la intuición de que ellas se quisieron defender. Las pericias que yo llegué a hablar, me dijo a las pibas las mataron primero, porque entraron y vieron algo. No era un mensaje para ella. Se quisieron defender cuando se encontraron encerradas.

Respecto a la figura de "Pequeño J", sentó la postura de su familia: "No creemos que sea esa persona. Los otros que se están deteniendo, ahí me cierra un poquito más. Pero nosotros los queremos a todos. Ojalá fuera esa persona".

Qué es el secreto de sumario

El secreto de sumario es una medida judicial que restringe el acceso a la información de una investigación penal mientras está en curso. Su objetivo es proteger las pruebas, evitar filtraciones y garantizar el avance de las diligencias sin que se entorpezca el trabajo de los fiscales, jueces y fuerzas de seguridad.

Durante ese período, ni los medios ni las partes ajenas a la causa pueden acceder a los detalles del expediente. Solo los investigadores y el juez interviniente tienen acceso pleno a las actuaciones. Una vez levantado el secreto, las pruebas y resoluciones se incorporan al expediente y quedan disponibles para las partes y, en muchos casos, para la opinión pública.