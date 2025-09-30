En vivo Radio La Red
Policiales
TRIPLE CRIMEN

Se filtró el audio prohibido que expone la brutalidad del Triple Crimen Narco: "Estamos refugiados porque nos quieren matar"

Una de las detenidas le mandó un mensaje a su mamá para que borrara los mensajes en su teléfono celular

TRIPLE CRIMEN NARCO:SE CONOCIERON LOS AUDIOS QUE LE ENVIÓ CELESTE A SU MADRE DESPUÉS DEL CRIMEN

La investigación del triple crimen en Florencio Varela dio un giro clave tras la detención de Magalí Celeste y su pareja, Miguel Villanueva Silva, quienes estaban a cargo de la vivienda donde sucedieron los hechos. Ambos fueron hallados por la policía escondidos en un albergue transitorio, luego de que Celeste mantuviera contacto vía WhatsApp con su madre adoptiva, funcionaria del Ministerio de Educación bonaerense.

Leé también Triple crimen de Florencio Varela: Patricia Bullrich afirmó que capturaron a Ozorio en Perú
triple crimen de florencio varela: patricia bullrich afirmo que capturaron a ozorio en peru
Según trascendió, Celeste alertó a su madre sobre el peligro que corrían: "Estamos en un albergue transitorio, refugiados porque nos quieren matar". Horas después del asesinato, le pidió borrar todos los mensajes: "Borrá todo ya. En serio, borrálo. Mamá, borrá las conversaciones". La policía logró recuperar estos mensajes gracias a la colaboración de la madre adoptiva.
En los intercambios se evidencia el temor de Celeste ante una posible entrega: "No puedo ir sola... voy a pagar el pacto de todos" y menciona tener que arreglar con “el jefe”, lo que refuerza las sospechas sobre una estructura criminal organizada detrás del hecho. Tras ser detenidos, ambos confesaron detalles relevantes para esclarecer el caso.

FUENTE: YOUTUBE
