Se filtró el audio prohibido que expone la brutalidad del Triple Crimen Narco: "Estamos refugiados porque nos quieren matar"

La investigación del triple crimen en Florencio Varela dio un giro clave tras la detención de Magalí Celeste y su pareja, Miguel Villanueva Silva, quienes estaban a cargo de la vivienda donde sucedieron los hechos. Ambos fueron hallados por la policía escondidos en un albergue transitorio, luego de que Celeste mantuviera contacto vía WhatsApp con su madre adoptiva, funcionaria del Ministerio de Educación bonaerense.

