Murió aplastado por un colectivo y su papá contó la emotiva razón del viaje letal

"Yo no quiero justicia por mi hijo, mi hijo ya está muerto, no lo tenemos. Ahora quiero justicia por la gente que va a laburar, quiero que la empresa no mande colectivos destrozados"

Sebastián estaba posicionado en el escalón de la puerta delantera del vehículo, cuando cayó al pavimento. Esto ocurrió debido a que cedió el piso donde estaba parado. Las dos ruedas traseras del colectivo lo pasaron por arriba causándole una muerte inmediata.

"Que cualquier delegado no me diga que están preocupados por lo que pasó. Porque si estuviese preocupado me hubiesen llamado al mismo día, a la noche, a la tarde, al otro día", completó el hombre.

Sobre su hijo, lo recordó: "Estudiaba, laburaba, se puso una peluquería acá detrás de casa. También estaba haciendo un curso para ser vigilador o algo de un boliche nocturno".

Según relató Osvaldo en aquel sector del colectivo se desprendieron los escalones ya que, por un lado, es utilizado usualmente por los pasajeros que se encuentran de pie debido a la saturación del medio de transporte en hora pico y, por el otro, una grave falla en el mantenimiento de la unidad, operada por Transporte San Juan Bautista y administrada por Micro Ómnibus Quilmes S. A.