Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson en MasterChef

“Hay romance confirmado”, deslizaron sin filtro varios participantes, que no dudaron en mandarlos al frente. Incluso Wanda Nara y las figuras del programa jugaron con la versión, entre comentarios irónicos, risas cómplices y caras que dijeron más que mil palabras. El momento se volvió viral y el video rápidamente empezó a circular en redes.

Según confesaron dentro del certamen, Ian y Evangelina hacen todo juntos: comparten isla de cocina, se ayudan constantemente y buscan trabajar en equipo cada vez que pueden. Para muchos, esa sociedad va más allá de una simple estrategia de juego.

En cuanto a la competencia, las peores presentaciones de la noche fueron las de Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín y Sofía “la Reini” Gonet. Los cuatro tomaron el delantal negro, lo que los envía directamente a la gala de eliminación de MasterChef Celebrity.

En la vereda opuesta quedaron Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis, quienes lograron destacarse con sus platos. Sin embargo, solo uno podía subir al balcón y asegurarse una semana más en el reality. Finalmente, el jurado eligió a Chino Leunis como el ganador de la noche.

De esta manera, tanto Evangelina Anderson como Ian Lucas deberán volver a ponerse el delantal negro y enfrentar la eliminación este lunes 5 de enero, donde harán todo lo posible por seguir en competencia.

Tras la última salida de Momi Giardina, MasterChef Celebrity entra en su etapa más caliente. La tensión crece, los platos ya no perdonan errores y, mientras tanto, "el amor" empieza a cocinarse a fuego lento entre las hornallas más famosas del país.

Qué dijo Evangelina Anderson de Martín Demichelis

Evangelina Anderson atraviesa una nueva etapa personal, lejos de los fantasmas del pasado y con una postura clara respecto a su vínculo con Martín Demichelis. Según se desprende de sus últimas apariciones públicas, la modelo dejó atrás el duelo por la ruptura y no contempla, bajo ningún punto de vista, la posibilidad de un reencuentro con su ex pareja. Hoy, su foco está puesto en el presente y en seguir adelante sin anclarse a lo que ya fue.

Mientras tanto, en los últimos días comenzaron a circular imágenes del exfutbolista disfrutando de unos días en José Ignacio, señalada rápidamente como su nueva novia. En ese contexto, Anderson decidió hablar y lo hizo en Juego Chino (Telefe), el ciclo conducido por Guillermo López. Allí, con un tono honesto y sin rodeos, dejó expuesta su mirada sobre el final de la relación y dejó en claro que ese capítulo está definitivamente cerrado.

“Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”, confesó Evangelina.

Ante esa reflexión, el conductor intentó llevar la charla hacia un terreno conciliador y le preguntó si existía alguna chance de reconciliación. Sin dudarlo, la respuesta de Anderson fue categórica. “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo”. Y, para despejar cualquier tipo de duda, remató con una definición contundente: “De ninguna manera. Te lo firmo”.



