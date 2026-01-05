A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿ESTÁN JUNTOS?

Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson en MasterChef

Durante una gala clave, Ian Lucas reveló el íntimo apodo que le dice a Evangelina Anderson y los participantes no dudaron en mandarlos al frente. Enterate cómo le dice en esta nota.

5 ene 2026, 00:54
Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson en MasterChef
Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson en MasterChef

Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson en MasterChef

En el marco de una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), el reality de cocina más visto de la televisión argentina, este domingo se vivió una “Noche Extrema” de última chance, donde un solo participante logró salvarse de la temida gala de eliminación. Sin embargo, más allá de la presión y los platos, la atención se la llevó la evidente química entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Durante toda la emisión, la cercanía entre ambos fue constante y quedó expuesta en varios momentos. Uno de los más comentados se dio en el mercado, cuando Evangelina admitió que “la estaba pasando mal” con la consigna y, sin dudarlo, lanzó un pedido que resonó en todo el estudio: “Ian, rescatame”, gritó la modelo, despertando risas, murmullos y especulaciones inmediatas. Para muchos, fue algo más que un pedido de ayuda culinaria.

Leé también

El motivo real del viaje de Evangelina Anderson a Punta del Este: ¿se cruza con Martín Demichelis e Ian Lucas?

El motivo real del viaje de Evangelina Anderson a Punta del Este: ¿se cruza con Martín Demichelis e Ian Lucas?

Minutos después llegó la confesión que terminó de encender las versiones: Ian Lucas reveló al aire que le dice “Evita” a Evangelina Anderson, un apodo tan tierno como revelador. Las cámaras captaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos que no pasaron desapercibidos ni para el jurado ni para el resto de los participantes.

Como condimento extra, la gala contó con una sorpresa inesperada: Maru Botana reemplazó a Damián Betular, ausente en esta noche clave. La reconocida pastelera ocupó su lugar en el jurado y aportó su mirada experta en una jornada cargada de tensión, nervios… y rumores románticos.

“Hay romance confirmado”, deslizaron sin filtro varios participantes, que no dudaron en mandarlos al frente. Incluso Wanda Nara y las figuras del programa jugaron con la versión, entre comentarios irónicos, risas cómplices y caras que dijeron más que mil palabras. El momento se volvió viral y el video rápidamente empezó a circular en redes.

Según confesaron dentro del certamen, Ian y Evangelina hacen todo juntos: comparten isla de cocina, se ayudan constantemente y buscan trabajar en equipo cada vez que pueden. Para muchos, esa sociedad va más allá de una simple estrategia de juego.

En cuanto a la competencia, las peores presentaciones de la noche fueron las de Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín y Sofía “la Reini” Gonet. Los cuatro tomaron el delantal negro, lo que los envía directamente a la gala de eliminación de MasterChef Celebrity.

En la vereda opuesta quedaron Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis, quienes lograron destacarse con sus platos. Sin embargo, solo uno podía subir al balcón y asegurarse una semana más en el reality. Finalmente, el jurado eligió a Chino Leunis como el ganador de la noche.

De esta manera, tanto Evangelina Anderson como Ian Lucas deberán volver a ponerse el delantal negro y enfrentar la eliminación este lunes 5 de enero, donde harán todo lo posible por seguir en competencia.

Tras la última salida de Momi Giardina, MasterChef Celebrity entra en su etapa más caliente. La tensión crece, los platos ya no perdonan errores y, mientras tanto, "el amor" empieza a cocinarse a fuego lento entre las hornallas más famosas del país.

Embed

Qué dijo Evangelina Anderson de Martín Demichelis

Evangelina Anderson atraviesa una nueva etapa personal, lejos de los fantasmas del pasado y con una postura clara respecto a su vínculo con Martín Demichelis. Según se desprende de sus últimas apariciones públicas, la modelo dejó atrás el duelo por la ruptura y no contempla, bajo ningún punto de vista, la posibilidad de un reencuentro con su ex pareja. Hoy, su foco está puesto en el presente y en seguir adelante sin anclarse a lo que ya fue.

Mientras tanto, en los últimos días comenzaron a circular imágenes del exfutbolista disfrutando de unos días en José Ignacio, señalada rápidamente como su nueva novia. En ese contexto, Anderson decidió hablar y lo hizo en Juego Chino (Telefe), el ciclo conducido por Guillermo López. Allí, con un tono honesto y sin rodeos, dejó expuesta su mirada sobre el final de la relación y dejó en claro que ese capítulo está definitivamente cerrado.

“Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”, confesó Evangelina.

Ante esa reflexión, el conductor intentó llevar la charla hacia un terreno conciliador y le preguntó si existía alguna chance de reconciliación. Sin dudarlo, la respuesta de Anderson fue categórica. “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo”. Y, para despejar cualquier tipo de duda, remató con una definición contundente: “De ninguna manera. Te lo firmo”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Ian Lucas Evangelina Anderson MasterChef

Lo más visto