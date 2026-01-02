Se conoció un comunicado de la familia de la nena baleada en Navidad: cómo sigue

Qué dice el comunicado de la familia

Recién en las últimas horas, la familia difundió un comunicado con novedades sobre su estado de salud. Allí indicaron que los médicos le retiraron el respirador y que la evolución es favorable. “Se encuentra orientada en tiempo y espacio y pudo comunicarse”, señalaron.

La causa sigue abierta y los investigadores intentan determinar desde dónde partió el disparo que impactó en la vivienda y dejó gravemente herida a la adolescente.

Cómo fue el momento del impacto

Los tíos de Angelina explicaron tras la conmoción del episodio cómo fue el momento en que la familia se dio cuenta que la nena había sido herida y confiaron que hubo más vecinos que encontraron proyectiles en sus viviendas.

"Salió a las 00.05, estaba mirando el cielo y cayó desplomada", indicó Ricardo, uno de los tíos de Angelina, y explicó que la nena salió junto a 10 de sus primos a jugar a la vereda para ver los fuegos artificiales justo después de medianoche.

Ricardo contó en diálogo con el móvil de A24 la primera reacción que tuvo su sobrina después de ser herida: "Me siento mal, me quema, me quema". El hombre relató que "al toque" llevaron a la chica al hospital San Juan de Dios y afirmó que la familia "en seguida" se dio cuenta de que se trataba de una herida de bala.

Además, precisó que el proyectil "pegó de costado" y aseguró que el proyectil "seguramente que vino de arriba". Sobre el daño que pudo ocasionar en la nena, el tío analizó que "capaz que le rozó y no le tocó adentro" y agregó sobre los momentos posteriores al recibir el disparo: "Estaba bien, no es que estaba desmayada, hablaba, caminaba, todo bien".

También confió que "con los ruidos de los autos" y al tratarse de un calibre 22 que genera "poco ruido", la familia no llegó a escuchar la detonación. Igualmente, todavía la Policía no pudo precisar el tipo de arma de dónde provino la bala.

Ricardo confió que la Angelina "está mejor" y explicó que "la parte motriz está estable" aunque la nena permanece "sedada" porque tiene la zona del impacto "inflamada". "Dios diga que pueda vivir tranquilamente", pidió.

El hombre también confió que los padres de la nena, quienes se encuentran en el hospital en compañía de su hija y a la espera de novedades, están "hechos mierda" y contó que Angelina tiene dos hermanos mayores.

Respecto a las personas que realizaron los disparos, Ricardo expresó: "¿Qué le puede decir? Reputearlos de arriba abajo. Un tarado, un tarado...".

Mariana, otra de las tías de Angelina, confió en A24 que "los papás no pueden hablar, están destruidos, imagínense que estás festejando y de repente la ves a tu nena tirada en el piso con sangre en la cabeza, con todos los primos" y afirmó que "estamos esperando y pidiendo para que Angelina se recupere".

"Esto es minuto a minuto. Gracias a Dios, Angelina ahora está estable. Tuvieron que hacerle un procedimiento. Pero bueno, es minuto a minuto. Nosotros lo que estamos pidiendo es fuerza para que Angelina se recupere pronto", enfatizó.