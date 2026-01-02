Una salvaje pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo terminó de la peor manera

En el lugar se secuestraron elementos clave: un cuchillo de unos 23 centímetros con manchas rojizas, un cigarrillo manchado, una gorra negra con un logo de águila, además de un Volkswagen Gol blanco, una moto Motomel Blitz azul y gris, una billetera con documentación de la víctima y conservadoras con envases de bebidas.

Aunque durante los rastrillajes posteriores solo se halló un arma blanca, la investigación determinó que ambos jóvenes tenían cuchillos al momento del enfrentamiento. Esa circunstancia quedó reflejada en un video que se viralizó en redes sociales.

Las imágenes que anticiparon el asesinato

En las imágenes, registradas por un testigo que pasaba por la zona, se observa a los dos jóvenes desafiándose e intercambiando insultos tras un primer cruce. Luego, Gauna se levanta la remera y deja ver una herida intercostal con abundante sangrado. Da unos pasos hacia atrás, se retira caminando y, sin recibir asistencia, se desploma.

En otra filmación, ya con presencia policial y a la espera de una ambulancia, la víctima permanece inmóvil. “No reacciona”, se escucha decir entre lágrimas a la joven que lo acompañaba.

Captura El acusado quedó a disposición de la Justicia y se esperaba su declaración indagatoria.

Tras tomar declaraciones y analizar los registros fílmicos, las autoridades identificaron al sospechoso como R.A.A.V.A., de 23 años, vecino de la zona, al igual que la víctima. La investigación continúa para reconstruir la secuencia completa y determinar responsabilidades.