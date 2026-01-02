Una salvaje pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo terminó de la peor manera
La víctima fatal fue identificada como Diego Raúl Gauna, de 28 años. El principal sospechoso, otro joven de 23 años, quedó detenido.
El crimen ocurrió alrededor de las 7 de la mañana del jueves.
El primer día del año en la localidad chaqueña de General San Martín terminó marcado por una violenta pelea que derivó en el homicidiode un joven de 28 años. El hecho ocurrió tras un enfrentamiento a cuchillazos con otro de 23, durante los festejos por el inicio de 2026.
El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este jueves en el predio turístico Laguna El Tigre, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 90, donde se habían reunido numerosos jóvenes para celebrar. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona gravemente herida frente al sector de los baños del complejo.
Al arribar, los agentes hallaron a la víctima, Diego Raúl Gauna, tendida en el suelo, sin signos vitales y con una herida punzocortante en el costado izquierdo del torso. Minutos después, personal médico confirmó su fallecimiento.
La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Langellotti, de la Fiscalía de Investigación Penal N°2. Mientras el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia, peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial trabajaron en la escena recolectando pruebas.
En el lugar se secuestraron elementos clave: un cuchillo de unos 23 centímetros con manchas rojizas, un cigarrillo manchado, una gorra negra con un logo de águila, además de un Volkswagen Gol blanco, una moto Motomel Blitz azul y gris, una billetera con documentación de la víctima y conservadoras con envases de bebidas.
Embed
Aunque durante los rastrillajes posteriores solo se halló un arma blanca, la investigación determinó que ambos jóvenes tenían cuchillos al momento del enfrentamiento. Esa circunstancia quedó reflejada en un video que se viralizó en redes sociales.
Las imágenes que anticiparon el asesinato
En las imágenes, registradas por un testigo que pasaba por la zona, se observa a los dos jóvenes desafiándose e intercambiando insultos tras un primer cruce. Luego, Gauna se levanta la remera y deja ver una herida intercostal con abundante sangrado. Da unos pasos hacia atrás, se retira caminando y, sin recibir asistencia, se desploma.
En otra filmación, ya con presencia policial y a la espera de una ambulancia, la víctima permanece inmóvil. “No reacciona”, se escucha decir entre lágrimas a la joven que lo acompañaba.
Tras tomar declaraciones y analizar los registros fílmicos, las autoridades identificaron al sospechoso como R.A.A.V.A., de 23 años, vecino de la zona, al igual que la víctima. La investigación continúa para reconstruir la secuencia completa y determinar responsabilidades.