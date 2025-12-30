En vivo Radio La Red
Policiales
Rosario
Nena
INSEGURIDAD NARCO

Terror en Rosario: una nena de 7 años jugaba en la vereda y fue brutalmente herida

La pequeña quedó internada. La policía investiga si se trató de un ajuste de cuentas y ya detuvo a cuatro sospechosos.

Terror en Rosario: una nena de 7 años jugaba en la vereda y fue brutalmente herida. (Foto: archivo)

Una nena de 7 años fuera baleada durante la noche de este lunes en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario, provincia de Santa Fe. El ataque, perpetrado por dos atacantes a bordo de una motocicleta, se produjo en un barrio marcado por las disputas entre bandas, la presencia de bunkers de venta de droga y balaceras frecuentes.

El ataque en Rosario: 9 balazos y una menor internada

La balacera que dejó herida a la pequeña ocurrió en la intersección de Génova y Cabal, cerca de las 20 del lunes, según precisaron fuentes policiales. La víctima, identificada como P.I.T., recibió un disparo en el abdomen. La familia, desesperada, la trasladó por sus propios medios al Hospital de Niños Zona Norte, donde quedó internada. Su estado es estable, aunque permanece bajo estricta observación médica.

Los peritos hallaron nueve vainas servidas calibre 9 mm, lo que indica que los sicarios abrieron fuego de manera directa y sostenida. Testigos describieron a los atacantes como dos jóvenes a bordo de una motocicleta negra, uno de ellos con dificultades para manejar el rodado debido a su propio tamaño físico.

Terror en Rosario: una nena de 7 años jugaba en la vereda y fue brutalmente herida. (Foto: archivo)

Parecía menor, era chico y la moto era grande. Esto habrá sido antes de las ocho. Había gente en la calle, vecinos que volvían de hacer mandados”, relató una vecina a Radio 2.

Para quienes viven allí, el terror no es nuevo. La mujer aseguró que la casa baleada “funciona como búnker hace cinco o seis años”, y que episodios similares son parte de la rutina: “Hay balaceras muy seguido. Uno sale y no sabe por qué vereda caminar”.

De acuerdo con el primer parte policial, un familiar de la menor baleada habría cumplido condena por extorsiones y tendría relación con la venta de droga, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas. La nena estaba sentada en la puerta de su casa junto a otros familiares, “tomando aire”. Un proyectil la alcanzó cuando los disparos atravesaron el frente como ráfagas.

Operativo cerrojo, moto robada y cuatro detenidos

A partir del testimonio vecinal, el Comando Radioeléctrico inició un operativo cerrojo en busca de una moto negra con detalles grises. En San Cayetano y Cabal, un sospechoso abandonó una Bajaj Dominar 250 cc e intentó escapar por un pasillo. La moto tenía pedido de secuestro activo.

Minutos después, fueron detenidas cuatro personas. En el allanamiento se incautó una pistola calibre 9 mm -coincidente con el arma usada en el ataque- y dos escopetas, calibre .16 y .12.

El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó continuar las detenciones y tomar declaración a testigos del barrio.

