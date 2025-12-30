Terror en Rosario: una nena de 7 años jugaba en la vereda y fue brutalmente herida

Para quienes viven allí, el terror no es nuevo. La mujer aseguró que la casa baleada “funciona como búnker hace cinco o seis años”, y que episodios similares son parte de la rutina: “Hay balaceras muy seguido. Uno sale y no sabe por qué vereda caminar”.

De acuerdo con el primer parte policial, un familiar de la menor baleada habría cumplido condena por extorsiones y tendría relación con la venta de droga, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas. La nena estaba sentada en la puerta de su casa junto a otros familiares, “tomando aire”. Un proyectil la alcanzó cuando los disparos atravesaron el frente como ráfagas.

Operativo cerrojo, moto robada y cuatro detenidos

A partir del testimonio vecinal, el Comando Radioeléctrico inició un operativo cerrojo en busca de una moto negra con detalles grises. En San Cayetano y Cabal, un sospechoso abandonó una Bajaj Dominar 250 cc e intentó escapar por un pasillo. La moto tenía pedido de secuestro activo.

Minutos después, fueron detenidas cuatro personas. En el allanamiento se incautó una pistola calibre 9 mm -coincidente con el arma usada en el ataque- y dos escopetas, calibre .16 y .12.

El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó continuar las detenciones y tomar declaración a testigos del barrio.