El siniestro hallazgo en el cuerpo de Diego Fernández que marcaría una pista clave

Diego_Fernandez

“La ubicación anatómica de los cortes nos indicaba que no eran heridas aleatorias. Generalmente, ese tipo de marcas se suele dar cuando se trata de desmembrar un cuerpo”, dijo la especialista.

Otro de los detalles más inquietantes fue una lesión en la cuarta costilla de Diego. Sin embargo, González Simonetto fue prudente al referirse a esto como posible causal de muerte. “Es algo que lo vimos, pero nosotros no podemos decir si eso fue efectivamente el causal de la muerte. Lo que sí, a todas luces se veía que fue una muerte violenta”, concluyó.

Cómo encontraron los restos de Diego Fernández

El 20 de mayo de 2024, obreros de la construcción trabajaban en la demolición de una vieja casona ubicada en avenida Congreso 3748, Coghlan. Al levantar una medianera para reemplazar un antiguo ligustro, la pared colapsó y dejó al descubierto restos humanos enterrados en el terreno vecino, en Congreso 3742.

La noticia cobró fuerza mediática porque, entre 2002 y 2003, el chalet lindero había sido alquilado por Gustavo Cerati y la artista Marina Olmi, hermana de Boy Olmi. Aunque el músico no tenía relación alguna con el hecho, el dato ayudó a que el caso recobrara interés público.

El hallazgo activó la intervención del fiscal Martín López Perrando y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes confirmaron que se trataba de 150 fragmentos óseos, junto a objetos personales que ayudaron a la identificación: