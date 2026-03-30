Gritos, tensión y furia: la escena de celos de la China Suárez a Mauro Icardi en un boliche

El problema habría surgido cuando una joven se acercó al deportista y le pidió una foto, acción que no habría caído nada bien en la China y derivó en una furiosa reacción.

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En tanto, Yanina Latorre aportó también más datos de los pasos de la famosa pareja en sus últimas horas en Buenos Aires y comentó que se hicieron presentes en el boliche en medio de un gran operativo de seguridad.

"Mauro y la China solos en Caramelo, con guardaespaldas y sin amigos", precisó la conductora de SQP (América Tv). Y agregó sobre la manera en que los miembros de seguridad cuidaban a los dos de no ser tomados en imágenes por los presentes en el lugar.

"Me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro. Jaja ¿hay algo más patético y marginal? ¿Quiénes son?", expresó indignada Latorre sobre la salida de boliche de la China y Mauro.

Cabe recordar que finalmente la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía después de estar varios días en la Argentina donde el futbolista se reencontró con sus hijas luego de varios meses.

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El ritual energético con un pepino con que la China Suárez y Mauro Icardi pueden "limpiar" la casa de los sueños

La duendóloga Liliana Chelli sorprendió al revelar en La Mañana con Moria (El Trece) cómo la China Suárez y Mauro Icardi pueden limpiar energéticamente la famosa casa de los sueños.

La especialista en esoterismo aseguró que la pareja debería realizar una purificación profunda del lugar que fue motivo de varias polémicas en los últimos meses para alejar cualquier energía negativa.

“Yo limpiaría principalmente con un pepino, sería lo mejor. No solo eso, la limpieza deberían hacerla ellos mismos, pero para eso deben querer hacerla. En lugar de buscar profesionales y meterlos en su casa, deberían volcarse los dos a la tarea”, recomendó.

Además, Liliana Chelli sugirió que tanto la actriz como el futbolista incorporen un tetragramaton, un poderoso símbolo de la magia blanca que funciona como amuleto protector.

“Es un amuleto que es el más sagrado dentro de la magia blanca. Muy pocas brujas lo saben. Eso se manda a hacer en plata, oro o alpaca. Es fundamental para ellos, deberían tenerlo”, explicó.

Y sumó otro elemento clave: “El pepino saca lo que nos drena. Tiene mucha agua, como nosotros. Mucho se habla del huevo, pero el pepino es mucho mejor. Lo primero que hay que hacer es bendecirlo: ‘Guardianes de los seres vivos, bendigo el pepino’".

“Lo que tenés que hacer es pasarte el pepino bendecido por todo el cuerpo. Tenés que frotar con las manos, pasar por la cabeza, el cuello y todo el cuerpo. El ritual tiene que durar, por lo menos, tres minutos", indicó la duendóloga.