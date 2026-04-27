La preocupación de Luis Ventura por la salud de su hijo Antonito: "Estaba raro y..."

Y, con la emoción a flor de piel, aseguró que lo más importante es que Antoñito tenga su celebración: “Antonito se merecía la gran fiesta, que se la vamos a hacer entre familia y algún amigo. Seguro”.

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Cómo fue la experiencia paranormal que vivió Luis Ventura detrás de un dibujo de su hijo Antonito

Luis Ventura dejó de lado su faceta más combativa y sorprendió con un instante cargado de emoción en el programa A la Tarde (América TV), donde abrió su corazón al contar una experiencia muy personal vinculada con su hijo Antonio.

La situación se dio mientras se debatía sobre una vivencia de Gustavo Yankelevich junto a su hija Romina Yan. Ese recuerdo fue el disparador para que Ventura se animara a compartir el suyo. En ese momento relató una actividad escolar de Antonio, quien concurre a una institución con enseñanza especial. “Él va a una escuelita, y hubo una semana donde le habían pedido que fuera con un camisolín porque iban a hacer un trabajo con témpera con las manos”, comentó, describiendo cómo se inició todo.

Lo que en principio parecía una anécdota cotidiana terminó transformándose en un relato cargado de emoción. Ventura no pudo evitar quebrarse en vivo: “Ay, me voy a emocionar. Esto salió en muchos diarios con el estudio del fenómeno paranormal”, señaló, anticipando que lo que iba a contar tenía un valor muy profundo para él.

Y reveló el detalle que lo conmovió hasta lo más hondo: “Eran manchas y en medio del dibujo salió un brazo con la seña que siempre hacía mi viejo… una mano con el pulgar para arriba”, expresó, interpretando esa imagen como un símbolo de unión con su historia familiar.

Pero la sorpresa fue aún mayor cuando aseguró que, al observar con más atención, se distinguía algo inesperado: “Cuando vos buscás en la mancha podés divisar la cara del viejo”.

Finalmente, Ventura confesó que esa pintura ocupa un lugar destacado dentro de su casa y que genera curiosidad en quienes la visitan: “Cada vez que vienen, hay mucha gente que ha leído esas notas y quieren ver el cuadro”.