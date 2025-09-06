Mendoza: detuvieron a una vicedirectora acusada de pornografía infantil, pero era un error y todo terminó en un escándalo

Finalmente, se confirmó la segunda hipótesis: era su nieta de 11 años la que había grabado el video de manera casera y luego intentó subirlo a YouTube. La niña declaró en Cámara Gesell y reconoció que lo había hecho en la casa de su abuela, usando un celular viejo que estaba guardado entre medicamentos.

La mujer está evaluando irse del pueblo, tras la repercusión del caso.

Incluso contó que otras chicas de su escuela solían grabarse en situaciones similares y que imitó ese comportamiento.

El impacto en la vida de la docente

La mujer estuvo detenida durante siete horas y recuperó la libertad bajo fianza, pero el daño ya estaba hecho. Fue desplazada de su cargo, primero a tareas administrativas y luego directamente sin goce de sueldo. Según fuentes judiciales, estaba a un mes de concursar para ser directora titular y cercana a su jubilación.

El fiscal Pablo Fossarolli pidió su sobreseimiento, ya que en los dispositivos secuestrados no se halló material de abuso ni distribución, y la Cámara Gesell a la menor dio negativo en términos judiciales. Sin embargo, la decisión final del juez aún está pendiente.

Estigmatización y consecuencias familiares

El abogado de la vicedirectora remarcó que la exposición pública arruinó la vida de su clienta y de su nieta:

En Tupungato, todos conocen el caso y la menor fue víctima de bullying en la escuela.

La familia analiza mudarse del pueblo para poder recomenzar.

La mujer no puede realizar actividades cotidianas sin ser señalada por sus vecinos.

“Ese rótulo lo tiene para siempre. No puede salir a la calle ni hacer compras sin ser juzgada”, lamentó el defensor.