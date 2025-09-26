La China Suárez llegó a Turquía y reflexionó tras una movilizante súplica de su hija, Rufina: "Mamá podes..."

La China Suárez y su hija Rufina ya se encuentran en Turquía luego de pasar cinco días en la Argentina y atravesar un extenso vuelo de más de 12 horas.
Rufina Cabré sorprendió a la China Suárez con un pedido particular, y la actriz hizo un descargo en el que repasó distintas situaciones de su adolescencia que la marcaron profundamente.
La actriz compartió parte de la travesía a través de distintos videos en TikTok, donde no solo mostró la odisea del viaje sino que también se sumó junto a su hija a varios de los trends del momento, divirtiéndose después de las largas horas de traslado.
Sin embargo, en las siguientes publicaciones sorprendió al revelar que fue la propia Rufina quien le había pedido expresamente que grabaran contenido juntas para la plataforma pero que no lo subieran al feed sino a historias de la plataforma porque no querían que le hagan burla a su mamá. Así lo explicó Eugenia.
“Me pidió si el video anterior lo podíamos subir a stories. ¿Pero por qué a stories? ¿Y qué me dijiste?”, contó la China sobre el pedido particular que le hizo la pequeña. “Para que no te hagan burla”, respondió Rufina.
Esa contestación generó una profunda reflexión en su mamá, quien recordó todo lo que padeció a lo largo de su adolescencia: “Mi amor, no te tiene que importar. Me hacen burla desde que tengo 15 años, desde Casi Ángeles: que estaba más gorda, más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal… Así fue siempre mi vida. Vos tenés que estar contenta porque a mí no me afecta. Vos sabés quién soy".
"No es importante lo que digan los demás que no te conocen. A mí me importan ustedes, mi familia, mis amigos -que son pocos, pero bueno-. El resto, que no nos conocen… Pensá que todo eso no va a desaparecer: el hate, la gente que pone cosas feas, que quiere cancelar todo el tiempo, chismes, mentiras. Lo importante es que nosotros tenemos buena comunicación y que vos todo lo que me querés preguntar, me lo preguntás”.
En ese momento, la China le cedió la palabra a la niña y ella preguntó sin ningún tipo de vergüenza: “¿Para qué tiran hate si no saben quién es?”.
“Esa respuesta no la vas a tener nunca. Hay que hacerse fuerte y entender que eso no es parte de tu vida. Yo lo leo y no lo tomo personal, estoy como blindada hace muchos años”, le contestó su mamá.
La hija de Nicolás Cabré insistió: “Que no tiren hate si no saben quién es…" "Y ¿Quién soy?”, quiso saber la actriz. “Una mamá buena, una persona buena. Y todo lo que dicen es mentira. Yo vivo con ella hace doce años y nada de lo que dicen es verdad, así que…”, concluyó desviviéndose de amor por su madre.
La China Suárez llegó a Turquía junto a su hija, Rufina Cabré, y compartió las sensaciones a través de un video en Instagram, como también la comida que le preparó a la pequeña al llegar a la mansión de Estambul en la que vive junto a Mauro Icardi.
¿Cómo fue el viaje? Las protagonistas lo contaron. “Bueno, después de un vuelo de 17 horas, del las cuales dormimos…”, soltó Suárez, y su hija completó: “12 horas…vos 13”. “Si, yo dormí un poco más”, se sinceró la actriz.
Sobre esa situación, explicó: “Es que tengo un problema…un problema y un talento y es que me duermo en cualquier lado. Pero bueno, ya estamos en casita”.
Es hora de volver nuevamente a la rutina en suelo turco. Después de unos días intensos en la Argentina, entre reencuentros familiares, compromisos laborales y momentos compartidos.