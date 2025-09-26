La China Suárez llegó a Turquía y reflexionó tras una movilizante súplica de su hija, Rufina: "Mamá podes..."

Esa contestación generó una profunda reflexión en su mamá, quien recordó todo lo que padeció a lo largo de su adolescencia: “Mi amor, no te tiene que importar. Me hacen burla desde que tengo 15 años, desde Casi Ángeles: que estaba más gorda, más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal… Así fue siempre mi vida. Vos tenés que estar contenta porque a mí no me afecta. Vos sabés quién soy".

Embed

"No es importante lo que digan los demás que no te conocen. A mí me importan ustedes, mi familia, mis amigos -que son pocos, pero bueno-. El resto, que no nos conocen… Pensá que todo eso no va a desaparecer: el hate, la gente que pone cosas feas, que quiere cancelar todo el tiempo, chismes, mentiras. Lo importante es que nosotros tenemos buena comunicación y que vos todo lo que me querés preguntar, me lo preguntás”.

En ese momento, la China le cedió la palabra a la niña y ella preguntó sin ningún tipo de vergüenza: “¿Para qué tiran hate si no saben quién es?”.

“Esa respuesta no la vas a tener nunca. Hay que hacerse fuerte y entender que eso no es parte de tu vida. Yo lo leo y no lo tomo personal, estoy como blindada hace muchos años”, le contestó su mamá.

La hija de Nicolás Cabré insistió: “Que no tiren hate si no saben quién es…" "Y ¿Quién soy?”, quiso saber la actriz. “Una mamá buena, una persona buena. Y todo lo que dicen es mentira. Yo vivo con ella hace doce años y nada de lo que dicen es verdad, así que…”, concluyó desviviéndose de amor por su madre.

Embed

Cómo fue el viaje de la China Suárez y Rufina a Turquía

La China Suárez llegó a Turquía junto a su hija, Rufina Cabré, y compartió las sensaciones a través de un video en Instagram, como también la comida que le preparó a la pequeña al llegar a la mansión de Estambul en la que vive junto a Mauro Icardi.

¿Cómo fue el viaje? Las protagonistas lo contaron. “Bueno, después de un vuelo de 17 horas, del las cuales dormimos…”, soltó Suárez, y su hija completó: “12 horas…vos 13”. “Si, yo dormí un poco más”, se sinceró la actriz.

Sobre esa situación, explicó: “Es que tengo un problema…un problema y un talento y es que me duermo en cualquier lado. Pero bueno, ya estamos en casita”.

Embed

Es hora de volver nuevamente a la rutina en suelo turco. Después de unos días intensos en la Argentina, entre reencuentros familiares, compromisos laborales y momentos compartidos.