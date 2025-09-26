Nuevo juicio para uno de los implicados por el crimen de Micaela García: el caso vuelve a foja cero

Un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos reabrió este viernes un capítulo clave en la causa por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay.
Néstor Pavón había sido condenado por encubrimiento y estaba en libertad. Ahora, enfrentará cargos como autor o coautor del crimen.
La Sala Penal del STJ, integrada por Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsich, rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa de Néstor Roberto Pavón y confirmó que el acusado deberá enfrentar un nuevo juicio como posible autor o coautor del abuso y asesinato de la joven.
La resolución ratificó lo dispuesto por la Cámara de Casación Penal en 2019 y ordenó remitir el expediente al Tribunal de Juicio para un nuevo debate oral, que deberá dictar una nueva sentencia.
Micaela García (21) era estudiante de Educación Física y militante social. Fue secuestrada la madrugada del 1° de abril de 2017, cuando regresaba a su casa en Gualeguay tras salir de un boliche.
La joven estuvo desaparecida durante casi una semana hasta que, el 8 de abril de 2017, su cuerpo fue hallado en un descampado de la zona de chacras de la ciudad.
El femicidio conmocionó a la sociedad argentina y convirtió a Micaela en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, impulsando además la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para funcionarios públicos.
En octubre de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua como autor del abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género.
En cambio, Néstor Pavón fue condenado solo por encubrimiento agravado y recibió cinco años de prisión efectiva, lo que generó un fuerte rechazo de la familia de la víctima y de organizaciones feministas.
La fiscalía y la querella, en representación de los padres de Micaela, apelaron el fallo para que Pavón también fuera juzgado y condenado como coautor del crimen, y no solo como encubridor.
En 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná —integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti— ratificó la condena de Wagner, pero anuló la sentencia contra Pavón y ordenó un nuevo juicio.
Pavón recuperó la libertad en 2020, cuando un tribunal consideró que la condena anterior “carecía de fundamentación adecuada”. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que coincidió con el criterio de Casación y dispuso que Pavón debía enfrentar un nuevo debate oral.
Finalmente, este viernes, el STJ de Entre Ríos confirmó esa decisión, dejando a Pavón otra vez en el banquillo de los acusados y con cargos más graves: autor o coautor del abuso y femicidio.