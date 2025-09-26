Nuevo juicio para uno de los implicados por el crimen de Micaela García: el caso vuelve a foja cero

La joven estuvo desaparecida durante casi una semana hasta que, el 8 de abril de 2017, su cuerpo fue hallado en un descampado de la zona de chacras de la ciudad.

micaela-garcia-fue-victima-de-un-brutal-femicidio-en-2017-en-la-ciudad-de-gualeguay-foto-na-E7B3YBKMA4VECEZIRXKMJSILDA Micaela García fue víctima de un brutal femicidio en 2017 en la ciudad de Gualeguay. (Foto: NA)

El femicidio conmocionó a la sociedad argentina y convirtió a Micaela en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, impulsando además la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para funcionarios públicos.

Las condenas iniciales y la polémica por el rol de Pavón

En octubre de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua como autor del abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

En cambio, Néstor Pavón fue condenado solo por encubrimiento agravado y recibió cinco años de prisión efectiva, lo que generó un fuerte rechazo de la familia de la víctima y de organizaciones feministas.

La fiscalía y la querella, en representación de los padres de Micaela, apelaron el fallo para que Pavón también fuera juzgado y condenado como coautor del crimen, y no solo como encubridor.

Decisiones judiciales que cambiaron el rumbo

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná —integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti— ratificó la condena de Wagner, pero anuló la sentencia contra Pavón y ordenó un nuevo juicio.

Pavón recuperó la libertad en 2020, cuando un tribunal consideró que la condena anterior “carecía de fundamentación adecuada”. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que coincidió con el criterio de Casación y dispuso que Pavón debía enfrentar un nuevo debate oral.

Finalmente, este viernes, el STJ de Entre Ríos confirmó esa decisión, dejando a Pavón otra vez en el banquillo de los acusados y con cargos más graves: autor o coautor del abuso y femicidio.