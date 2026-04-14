El firme posteo de Gianinna Maradona en la previa del nuevo juicio por la muerte de Diego

De acuerdo a lo que trascendió, el orden de las declaraciones seguiría una estructura que comenzaría con integrantes del entorno familiar de Diego Maradona, continuaría con los especialistas y profesionales que participaron de la junta médica, y concluiría con los imputados en la causa.

En tanto, se supo que las hijas del exfutbolista -Dalma, Gianinna y Jana Maradona- tienen la intención de asistir a cada una de las audiencias. Sin embargo, su permanencia dentro de la sala estará sujeta a una condición: recién podrán presenciar la totalidad del juicio una vez que hayan brindado su propio testimonio ante el tribunal.

Jana, Dalma y Gianinna Maradona - primer juicio

Cuáles fueron las causas de la muerte de Diego Armando Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, generó conmoción mundial y abrió múltiples interrogantes sobre su estado de salud. Con el paso del tiempo y a partir de los informes oficiales, se conocieron en detalle las causas que llevaron al fallecimiento del ídolo argentino, en un contexto clínico complejo atravesado por enfermedades crónicas.

Según determinó la autopsia, el exfutbolista murió a raíz de una insuficiencia cardíaca aguda, en el marco de un cuadro más amplio que incluía una miocardiopatía dilatada y una insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Este escenario derivó en un desenlace fatal marcado por complicaciones severas en su organismo.

La causa directa del fallecimiento fue “un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada”, lo que implica que su corazón no logró bombear la sangre de manera adecuada. Como consecuencia, el líquido se acumuló en los pulmones, dificultando la respiración hasta provocar el colapso.

Diego Maradona

En ese sentido, se estableció que Maradona padecía miocardiopatía dilatada, una afección en la que el músculo cardíaco se encuentra debilitado y agrandado, reduciendo su capacidad de funcionamiento. Esta patología fue clave para entender el deterioro progresivo de su salud cardiovascular.

Pero ese no fue el único factor determinante. Los estudios forenses también detectaron otras complicaciones en su organismo. Entre ellas, se constató que el corazón pesaba casi el doble de lo normal, además de la presencia de una cirrosis hepática y daños en distintos órganos, vinculados a un estado de salud crónico ya deteriorado.

Por otro lado, el informe descartó la presencia de alcohol o drogas en el momento de su muerte. Sin embargo, sí se comprobó que el exjugador se encontraba bajo tratamiento con medicamentos recetados, en un contexto de cuidados médicos que posteriormente quedaron bajo la lupa judicial en una causa por presunta negligencia.