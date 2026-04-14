El firme posteo de Gianinna Maradona en la previa del nuevo juicio por la muerte de Diego
Con pocas palabras y mucho significado, la hija de Diego Maradona publicó en sus redes un posteo que refleja sus sentimientos ante este momento clave. Aquí, la sentida publicación que Gianinna Maradona le dedicó a su papá.
14 abr 2026, 10:29
El firme posteo de Gianinna Maradona en la previa del nuevo juicio por la muerte de Diego
A casi un año del fuerte revuelo que involucró a la jueza Julieta Makintach, y con Gianinna Maradona como una de las voces más presentes en este proceso, este martes 14 de abril se está poniendo en marcha un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona. Después de múltiples demoras y contratiempos, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro —conformado por los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón— buscará esclarecer si los acusados tuvieron responsabilidad penal bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, en un contexto marcado por presunto abandono y mala praxis.
Está claro que el camino hasta este reinicio no fue sencillo y estuvo cargado de tensión. Desde que se declaró la nulidad del primer juicio hasta este nuevo intento por avanzar, el desgaste emocional en la familia del ídolo fue evidente. Los hijos de Diego Maradona, en distintas oportunidades, dejaron en claro el dolor que les provocó ver cómo todo el proceso volvía a cero, generando bronca e impotencia ante la falta de definiciones.
En ese contexto, y en la antesala de una jornada clave, Gianinna Maradona compartió un mensaje que reflejó tanto expectativa como emoción. Fue en la noche del lunes 13, cuando recurrió a sus historias virtuales de Instagram para expresar sus sentimientos a pocas horas de regresar a los tribunales de San Isidro. "Estamos más cerca, es mañana. Te amo", escribió junto a una imagen en la que aparece con su padre, publicación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.
De esta manera, el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona está comenzando formalmente este martes 14 de abril. Para la primera audiencia se prevé una instancia inicial centrada en la presentación de los lineamientos generales del proceso, mientras que, de no mediar inconvenientes, el jueves podrían empezar a escucharse los primeros testimonios.
De acuerdo a lo que trascendió, el orden de las declaraciones seguiría una estructura que comenzaría con integrantes del entorno familiar de Diego Maradona, continuaría con los especialistas y profesionales que participaron de la junta médica, y concluiría con los imputados en la causa.
En tanto, se supo que las hijas del exfutbolista -Dalma, Gianinna y Jana Maradona- tienen la intención de asistir a cada una de las audiencias. Sin embargo, su permanencia dentro de la sala estará sujeta a una condición: recién podrán presenciar la totalidad del juicio una vez que hayan brindado su propio testimonio ante el tribunal.
Cuáles fueron las causas de la muerte de Diego Armando Maradona
La muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, generó conmoción mundial y abrió múltiples interrogantes sobre su estado de salud. Con el paso del tiempo y a partir de los informes oficiales, se conocieron en detalle las causas que llevaron al fallecimiento del ídolo argentino, en un contexto clínico complejo atravesado por enfermedades crónicas.
Según determinó la autopsia, el exfutbolista murió a raíz de una insuficiencia cardíaca aguda, en el marco de un cuadro más amplio que incluía una miocardiopatía dilatada y una insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Este escenario derivó en un desenlace fatal marcado por complicaciones severas en su organismo.
La causa directa del fallecimiento fue “un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada”, lo que implica que su corazón no logró bombear la sangre de manera adecuada. Como consecuencia, el líquido se acumuló en los pulmones, dificultando la respiración hasta provocar el colapso.
En ese sentido, se estableció que Maradona padecía miocardiopatía dilatada, una afección en la que el músculo cardíaco se encuentra debilitado y agrandado, reduciendo su capacidad de funcionamiento. Esta patología fue clave para entender el deterioro progresivo de su salud cardiovascular.
Pero ese no fue el único factor determinante. Los estudios forenses también detectaron otras complicaciones en su organismo. Entre ellas, se constató que el corazón pesaba casi el doble de lo normal, además de la presencia de una cirrosis hepática y daños en distintos órganos, vinculados a un estado de salud crónico ya deteriorado.
Por otro lado, el informe descartó la presencia de alcohol o drogas en el momento de su muerte. Sin embargo, sí se comprobó que el exjugador se encontraba bajo tratamiento con medicamentos recetados, en un contexto de cuidados médicos que posteriormente quedaron bajo la lupa judicial en una causa por presunta negligencia.