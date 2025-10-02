En vivo Radio La Red
¿Qué pasa con Russo? La declaración de Riquelme que encendió las alarmas en Boca

El presidente de Boca rompió el silencio en medio del delicado momento del equipo y la ausencia del entrenador, Miguel Ángel Russo.

La palabra de Juan Román Riquelme siempre genera expectativa, especialmente en los momentos delicados del club. Y el presente de Boca lo amerita: un equipo en irregularidad, un entrenador ausente por cuestiones de salud y una hinchada que pide explicaciones. Sin embargo, la entrevista del presidente en el canal oficial dejó más preguntas que respuestas.

Lejos de abordar la situación de Miguel Ángel Russo, quien no estuvo presente en el partido ante Defensa y Justicia ni en varios entrenamientos recientes, Riquelme optó por elogiarlo escuetamente: “Es un genio, maneja las cosas de forma extraordinaria”. Ninguna mención a su estado, a los tiempos de recuperación ni a la postura institucional.

El contraste llamó la atención en los hinchas, que esperaban un parte esclarecedor, como sí ocurrió días atrás con el caso de Antonio Barijho, cuando el club informó abiertamente sobre su internación. Con Russo, en cambio, la decisión dirigencial parece ser el silencio.

Por qué preocupa el silencio sobre el estado de Russo

Miguel Ángel Russo no estuvo en el banco frente a Defensa y Justicia y también se ausentó de varias prácticas, incluido el primer entrenamiento de la semana. Aunque trascendió que padece un cuadro de deshidratación y fatiga muscular producto de un tratamiento médico, Boca nunca lo comunicó oficialmente.

Ese vacío informativo abrió la puerta a conjeturas en redes sociales y medios partidarios. Muchos hinchas consideran que, sin vulnerar la intimidad del DT, el club debería al menos explicar cuál es el panorama y si se prevé su retorno a corto plazo. La única palabra oficial, por ahora, es el elogio de Riquelme, que evitó referirse a la cuestión sanitaria.

Cuál es la postura de la dirigencia con Russo

Según fuentes internas del club, la prioridad absoluta es que Russo se recupere sin presiones. Le recomendaron asistir a entrenamientos solo cuando se sienta en óptimas condiciones, y descansar el tiempo que sea necesario. Tanto el cuerpo técnico como el plantel lo respaldan.

En ese marco, Boca ya se acostumbró a convivir con Claudio Úbeda al frente del equipo en lo cotidiano, junto a Juvenal Rodríguez, sus principales asistentes. En Brandsen 805 están conformes con el trabajo del interinato y no hay urgencia por activar un cambio definitivo. La idea, al menos por ahora, es esperar a Russo.

La estrategia comunicacional de Riquelme

El mensaje dividido. Por un lado, elogios futbolísticos al DT. Por otro, ausencia total de explicaciones sobre su situación real. Para muchos hinchas, Riquelme habló... pero dijo poco.

En momentos de incertidumbre, los clubes suelen recurrir a la transparencia para contener inquietudes. En este caso, la decisión parece ser lo contrario: preservar el tema puertas adentro, aunque eso genere ruido afuera.

Boca vive un momento que exige unión, resultados y claridad institucional. Riquelme eligió hablar de fútbol y no de salud. Y aunque su intención haya sido proteger a Russo, su silencio terminó generando lo opuesto: más dudas.

