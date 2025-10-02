La reacción del dólar, los bonos y el riesgo país tras el nuevo respaldo de EE.UU. a Milei

Dólar oficial : $1450

: $1450 Dólar blue : $1460

: $1460 Dólar tarjeta : $1885

: $1885 Dólar MEP : $1523

: $1523 Dólar CCL : $1573,08

: $1573,08 Dólar cripto: $1518,91

Las acciones argentinas en Nueva York

Las acciones de empresas argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York acompañaron la tendencia alcista de los bonos. Entre las más destacadas se ubicaron Banco Macro, que avanzó 2,57%; Loma Negra, con una mejora del 2,18%; e YPF, que trepó 1,88% en las operaciones previas a la rueda local.

Este repunte contrasta con lo ocurrido el lunes, cuando los inversores castigaron con fuerza a los activos argentinos. Ese día, las principales acciones retrocedieron en bloque, con caídas generalizadas de hasta 7% en un contexto de elevada volatilidad y dudas sobre el frente externo.

El apoyo de Washington

La intervención de Scott Bessent buscó llevar tranquilidad a los mercados y a los inversores. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario del Tesoro norteamericano señaló: “Hoy hablé con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en distintas alternativas de asistencia económica. Estados Unidos está preparado para hacer lo necesario a fin de apoyar a la Argentina”.

Bessent, hombre clave en la administración de Donald Trump, ya había expresado su respaldo a la gestión de Milei durante la semana pasada. En esta oportunidad, además de la ratificación política, confirmó que se encuentran sobre la mesa herramientas financieras específicas.