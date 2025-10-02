Peregrinación a Luján: cómo funcionarán los servicios especiales del Tren Sarmiento

Todos los horarios y recorridos de los trenes están disponibles en el sitio oficial del Ministerio de Transporte (argentina.gob.ar).

Cómo será la Peregrinación a Luján 2025

La 51ª Peregrinación Juvenil a Luján 2025, bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, se desarrollará el próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre. Como todos los años, se espera la participación de más de un millón de personas que llegarán a la ciudad bonaerense para visitar a su Madre, patrona del Pueblo Argentino.

La columna principal, con la imagen cabecera, réplica de la Virgen, partirá el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, situado en la calle Cuzco 150, en Liniers, según se informó desde el sitio oficial de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Los peregrinos recorrerán alrededor 60 kilómetros hasta el Santuario de Luján, un trayecto que suele demorar entre 12 y 15 horas, aunque dependerá del ritmo de cada participante y de las paradas que realice.

Esta tradicional expresión de fe y amor, organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, contará con más de 60 puestos de salud a lo largo del recorrido.

El domingo 5 de octubre, monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, presidirá la Misa central, a las 7, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Próximamente, según indicaron desde la organización, se informarán los horarios de todas las misas en honor a la Virgen durante el fin de semana.