Trends
Peregrinación a Luján
Tren Sarmiento
Servicio

Peregrinación a Luján: cómo funcionarán los servicios especiales del Tren Sarmiento

La 51ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Peregrinación a Luján 2025: Trenes Argentinos implementará servicios extraordinarios para acompañar el traslado de los peregrinos

Este fin de semana, con motivo de la 51ª Peregrinación Juvenil a Luján, Trenes Argentinos implementará servicios extraordinarios para acompañar el traslado de los peregrinos. Las formaciones reforzadas estarán disponibles tanto en el ramal Moreno-Luján como en el tramo eléctrico Liniers-Moreno, facilitando la llegada y el regreso de los participantes.

La 51ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Se espera la participación de más de un millón de peregrinos.

Peregrinación a Lujan 2025: cómo funcionará el Tren Sarmiento

El próximo sábado, el ramal Moreno-Luján contará con siete salidas adicionales desde Moreno, desde las 7:06 hasta las 23:39. En sentido inverso, siete trenes extra partirán desde Luján entre las 8:16 y la 0:49 del domingo. Todas las formaciones harán paradas en las ocho estaciones intermedias, asegurando cobertura completa a lo largo del recorrido.

El domingo se sumarán seis trenes por sentido. Desde Moreno partirán a las 2:00, 4:20, 7:06, 9:26, 12:44 y 15:04, mientras que desde Luján los servicios comenzarán a las 3:10 y continuarán hasta las 16:14.

El tramo eléctrico Liniers-Moreno también tendrá refuerzos. El domingo habrá salidas especiales desde Liniers a la 1:05 y 3:15, y desde Moreno a las 0:02 y 2:02. Todas las formaciones realizarán paradas en cada estación intermedia, para facilitar la movilidad de los peregrinos a lo largo de toda la ruta.

Todos los horarios y recorridos de los trenes están disponibles en el sitio oficial del Ministerio de Transporte (argentina.gob.ar).

Cómo será la Peregrinación a Luján 2025

peregrinacion-lujanjpg

La 51ª Peregrinación Juvenil a Luján 2025, bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, se desarrollará el próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre. Como todos los años, se espera la participación de más de un millón de personas que llegarán a la ciudad bonaerense para visitar a su Madre, patrona del Pueblo Argentino.

La columna principal, con la imagen cabecera, réplica de la Virgen, partirá el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, situado en la calle Cuzco 150, en Liniers, según se informó desde el sitio oficial de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Los peregrinos recorrerán alrededor 60 kilómetros hasta el Santuario de Luján, un trayecto que suele demorar entre 12 y 15 horas, aunque dependerá del ritmo de cada participante y de las paradas que realice.

Esta tradicional expresión de fe y amor, organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, contará con más de 60 puestos de salud a lo largo del recorrido.

El domingo 5 de octubre, monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, presidirá la Misa central, a las 7, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Próximamente, según indicaron desde la organización, se informarán los horarios de todas las misas en honor a la Virgen durante el fin de semana.

