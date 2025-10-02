Revés judicial para Wanda Nara y Maxi López: Mauro Icardi recibió el fallo más favorable

Embed

"Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos", reza el documento al que accedió Vecchio.

Cuando se conoció la denuncia, también se filtró por aquel entonces que Maxi López además había solicitado una orden de restricción para que Mauro Icardi no pudiera acercarse a sus tres hijos -Valentino, Benedicto y Constantino-. No obstante, el rosarino vio a los menores cuando fue al Chateau Libertador para merendar con sus hijas Francesca e Isabella, y hasta compartió en sus redes una fotografía con todos ellos.

Asimismo, a pesar de que Nara aseguró públicamente que Mauro no quería relacionarse con sus hijos varones, la realidad es que el jugador los nombró en varias oportunidades, y con mucho cariño por cierto. Incluso poniendo las tres iniciales de los chicos en sus botines -junto al de Francesca e Isabella y el de su actual novia Eugenia China Suárez-, de cara a su regreso a la cancha luego de los largos meses de recuperación de su lesión.

Mauro Icardi con los hijos de Wanda Nara

Cuál fue sorpresivo gesto de Mauro Icardi con los hijos de Wanda Nara que puso en extrema alerta a Maxi López

Mauro Icardi parece haber dado un paso definitivo para cerrar su historia con Wanda Nara. Después de la separación mediática que protagonizaron, el jugador del Galatasaray de Turquía mostró públicamente una decisión que dejó a todos sorprendidos: borró de su piel los tatuajes dedicados a su ex.

A mediados de septiembre, el delantero compartió en sus redes sociales imágenes del proceso de cover up en el que transformó los dibujos que lo unían a Wanda. En la zona inferior de su brazo izquierdo, donde antes lucía su nombre y su retrato, ahora se observa un nuevo diseño que los reemplaza por completo.

Pero mientras eliminaba esas marcas de su pasado, Icardi también dejó en claro otro gesto que no pasó desapercibido. Lejos de querer borrar todo lo vinculado a la mediática, mantuvo intactos los tatuajes con los nombres de los tres hijos que Wanda tuvo junto a Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto.

Mauro Icardi borrando tatuajes

El detalle fue señalado por Pochi, la responsable de la cuenta de espectáculos Gossipeame, quien remarcó en sus historias de Instagram que el futbolista decidió preservar ese homenaje: “MI (Mauro Icardi) se sacó a Wanda pero no los nombres de los niños de ella y Maxi (López)! Chupate esta mandarina!”, escribió junto a una foto donde puede distinguirse el tatuaje con uno de los nombres, justo encima del nuevo diseño de un lobo en un bosque que reemplazó las imágenes alusivas a la empresaria.

De esta manera, Icardi marcó una clara diferencia entre la relación amorosa que ya quedó en el pasado y el vínculo afectivo que mantiene con los hijos de su ex. Vale recordar que durante años convivió con ellos y que incluso compartió equipo con Maxi López en la Sampdoria de Italia entre 2012 y 2014, en medio de una historia cargada de tensiones y escándalos mediáticos.

El gesto del futbolista despertó comentarios encontrados: mientras algunos lo interpretaron como una demostración sincera de cariño hacia los tres chicos, otros lo leyeron como una posible provocación hacia su excompañero y viejo rival futbolístico. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, Icardi dejó en claro que el lugar que ocupan Valentino, Constantino y Benedicto en su vida sigue siendo muy importante.