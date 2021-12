Según el medio Uno de Entre Ríos, cerca de las 20.30 un Chevrolet Corsa de una empresa de remises decidió acelerar y tratar de esquivar a los municipales. En la acción embistió y llevó sobre el capot del rodado a uno de los inspectores. A poca distancia de Casa de Gobierno, el auto que había acelerado, frenó de golpe y abandonó al empleado.

“Pensé que el loco me mataba. Si yo no saltaba sobre el auto, era eso o quedar debajo y que me agarrara las dos piernas”, contó esta mañana el hombre, identificado como Laureano, en declaraciones al canal C5N.

Sus compañeros salieron a socorrerlo y tras ser llevado rápidamente al hospital se estableció que había padecido golpes y magullones que no revestirían gravedad. El hombre quedó en observación.

“Tengo un golpe en uno de los hombros y en una rodilla. Cuando caí del auto también me lastimé la cabeza, pero por suerte no perdí el conocimiento”, contó Laureano durante la mañana de este miércoles.

En relación al agresor, los inspectores y la Policía obtuvieron datos del remisero, que finalmente cerca de las 23 decidió presentarse de modo voluntario en la comisaría primera, donde su vehículo quedó secuestrado.