Video brutal: intentó defender a su hijo con un rifle en una pelea y le pegaron con un fierro

El impacto fue tal que la víctima cayó desplomada y quedó inconsciente sobre el asfalto. Su hijo corrió inmediatamente a asistirlo, mientras el hombre permanecía sin reaccionar durante varios minutos.

La tensión escaló aún más cuando testigos que presenciaban la escena comenzaron a perseguir al agresor. Finalmente, al menos cinco personas lo rodearon y lo golpearon antes de que interviniera la policía.

El atacante sufrió algunas heridas y fue detenido junto a su compañero. Quedó imputado por el delito de lesiones graves y se espera que en las próximas horas se definan medidas procesales en su contra.

La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada en terapia intensiva debido a la gravedad del traumatismo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N° 5 de Morón, quien trabaja para esclarecer la secuencia completa de los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.