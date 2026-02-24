En vivo Radio La Red
Policiales
Violencia
Castelar
TRÁNSITO SALVAJE

Video brutal: intentó defender a su hijo con un rifle en una pelea y le pegaron con un fierro

El violento episodio ocurrió en Castelar y quedó registrado por un testigo. La víctima está internada en terapia intensiva y el agresor fue imputado por lesiones graves.

Video: intentó defender a su hijo con un rifle de aire comprimido

Video: intentó defender a su hijo con un rifle de aire comprimido, le pegaron con un fierro y quedó inconsciente

Un violento episodio de tránsito terminó con un hombre inconsciente y otro detenido en la localidad bonaerense de Castelar. En medio de una discusión por un roce vehicular, un conductor fue golpeado en la cabeza con un fierro, se desmayó en plena calle y debió ser internado en terapia intensiva. El agresor quedó imputado por lesiones graves.

El hecho ocurrió sobre la calle Juan Manuel de Rosas, a pocos metros de la Autopista del Oeste, y fue registrado por un vecino con su teléfono celular. Según se pudo reconstruir, todo comenzó tras un roce entre una camioneta Ford Ranger y un utilitario perteneciente a una empresa de automatización de portones.

En la camioneta viajaban un hombre, su pareja y el hijo de ambos, de 20 años. En el utilitario se trasladaban dos empleados. Tras el incidente, ambos conductores descendieron de los vehículos y comenzaron a discutir en plena vía pública, interrumpiendo el tránsito.

De acuerdo a las primeras versiones, en un momento el acompañante del utilitario agredió al joven de 20 años, situación que no quedó registrada en el video pero que habría agravado el conflicto. Segundos después, el conductor de la camioneta intentó intervenir, pero uno de los hombres del otro vehículo lo atacó con un fierro, golpeándolo de costado en la cabeza.

El impacto fue tal que la víctima cayó desplomada y quedó inconsciente sobre el asfalto. Su hijo corrió inmediatamente a asistirlo, mientras el hombre permanecía sin reaccionar durante varios minutos.

La tensión escaló aún más cuando testigos que presenciaban la escena comenzaron a perseguir al agresor. Finalmente, al menos cinco personas lo rodearon y lo golpearon antes de que interviniera la policía.

El atacante sufrió algunas heridas y fue detenido junto a su compañero. Quedó imputado por el delito de lesiones graves y se espera que en las próximas horas se definan medidas procesales en su contra.

La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada en terapia intensiva debido a la gravedad del traumatismo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N° 5 de Morón, quien trabaja para esclarecer la secuencia completa de los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

