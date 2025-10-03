La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y se tramitará la extradición

DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A TONY HANZAN ALIAS "PEQUEÑO J" POR EL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A TONY HANZAN ALIAS "PEQUEÑO J" POR EL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

“En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa. Mi patrocinado es joven, tiene 20 años y mucho por aportar a la sociedad y al Estado peruanos”, sostuvo Sandoval frente al juez Christian Chumpitaz y al fiscal Fernando Escobar. El magistrado rechazó el pedido de libertad y ratificó la prisión preventiva por nueve meses, plazo estimado para completar el proceso de extradición.

Cómo es el proceso de extradición pasiva

El procedimiento implica que Perú —país donde fue detenido Valverde— evalúe la solicitud presentada por Argentina, donde se cometieron los delitos, de acuerdo con la legislación local y los tratados internacionales vigentes.

Hasta que se complete el trámite, “Pequeño J” seguirá detenido en Lima, bajo custodia del sistema penitenciario peruano.

Matías Ozorio, con mameluco naranja y chaleco antibalas. Foto: Reuters

La situación de Matías Ozorio

En paralelo, Matías Agustín Ozorio, señalado como mano derecha de “Pequeño J”, llegó el jueves por la noche a Buenos Aires tras ser expulsado de Perú.

Este viernes, Ozorio se negó a declarar ante el fiscal Carlos Arribas, que instruye la causa en la Argentina. “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, explicó el fiscal Adrián Arribas a la prensa.

Arribas sostuvo que el secreto de sumario se mantendrá mientras avanza la investigación, aunque se levantó en la tarde del viernes y aclaró que aún no se pudo probar que haya habido una transmisión en vivo del triple crimen.