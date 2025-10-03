En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Prisión
TRIPLE CRIMEN NARCO

La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y se tramitará la extradición

El acusado de ser el autor intelectual de la masacre de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez permanecerá nueve meses en un penal de Lima. Su defensor apeló la decisión y afirmó que “es inocente de todos los cargos”.

Pequeño J en la audiencia donde se determinará si va a prisión preventiva.

Pequeño J en la audiencia donde se determinará si va a prisión preventiva.
Leé también "Nuestras primas la ligaron de rebote": la desgarradora palabra de Federico, primo de las víctimas del triple crimen
nuestras primas la ligaron de rebote: la desgarradora palabra de federico, primo de las victimas del triple crimen

El joven de 20 años, señalado como autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, permanecerá detenido en el establecimiento penal Nueva Cantera Imperial, en la localidad de Cañete, departamento de Lima, hasta que se resuelva su traslado a la Argentina.

La medida fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, en Lima, a pedido de la fiscalía peruana, que reclamó la detención de Valverde por homicidio agravado con alevosía y violencia de género.

El abogado defensor, Marcos Sandoval, adelantó que apelará el fallo. En la audiencia virtual, el letrado rechazó la extradición, pidió la libertad condicional y afirmó que su cliente “es inocente de todos los cargos”.

DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A TONY HANZAN ALIAS "PEQUEÑO J" POR EL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA
DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A TONY HANZAN ALIAS "PEQUEÑO J" POR EL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa. Mi patrocinado es joven, tiene 20 años y mucho por aportar a la sociedad y al Estado peruanos”, sostuvo Sandoval frente al juez Christian Chumpitaz y al fiscal Fernando Escobar. El magistrado rechazó el pedido de libertad y ratificó la prisión preventiva por nueve meses, plazo estimado para completar el proceso de extradición.

Cómo es el proceso de extradición pasiva

El procedimiento implica que Perú —país donde fue detenido Valverde— evalúe la solicitud presentada por Argentina, donde se cometieron los delitos, de acuerdo con la legislación local y los tratados internacionales vigentes.

Hasta que se complete el trámite, “Pequeño J” seguirá detenido en Lima, bajo custodia del sistema penitenciario peruano.

qYw_Kr4dy_600x290__2
Matías Ozorio, con mameluco naranja y chaleco antibalas. Foto: Reuters

Matías Ozorio, con mameluco naranja y chaleco antibalas. Foto: Reuters

La situación de Matías Ozorio

En paralelo, Matías Agustín Ozorio, señalado como mano derecha de “Pequeño J”, llegó el jueves por la noche a Buenos Aires tras ser expulsado de Perú.

Este viernes, Ozorio se negó a declarar ante el fiscal Carlos Arribas, que instruye la causa en la Argentina. “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, explicó el fiscal Adrián Arribas a la prensa.

Arribas sostuvo que el secreto de sumario se mantendrá mientras avanza la investigación, aunque se levantó en la tarde del viernes y aclaró que aún no se pudo probar que haya habido una transmisión en vivo del triple crimen.

Más sobre Policiales

