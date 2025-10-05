A24.com

Se filtró la angustiante frase que Thiago Medina le repite a Daniela Celis cada vez que lo visita en terapia

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, sigue luchando por su vida tras el terrible accidente que sufrió hace ya tres semanas.

5 oct 2025, 07:00
En las últimas horas, se supo que Thiago Medina se despertó y todo fue alegría para sus seres queridos, que se turnaron para entrar a verlo después de que haya pasado tres semanas en estado crítico.

El ex Gran Hermano quedó impactado al ver el apoyo de Daniela Celis, su expareja, y cada vez que recibe su visita le repite una frase contundente que generó conmoción en las redes sociales.

El importante dato que se conoció en el último parte médico de Thiago Medina tras 3 semanas en grave estado

“Quiero ver a las nenas”, expresó reiteradamente el ex Gran Hermano 2022, al que por el momento solo conforman con dibujitos y videos de las gemelas Laira y Aimé, quienes también lo extrañan.

Este dato fue revelado por Julio, su padre, que en diálogo con la prensa también dio más detalles de cómo lo encontró.

“Le muestran unos videitos por ahora, no las puede ver porque está en terapia, pero igualmente esto, la verdad, es muy bueno y el ve videitos, por lo menos se ríe y le dicen que tienen el pelo largo, que le tienen que cortar el flequillo y lo grandes que están”, contó el hombre ante Puro Show (El Trece).

Las palabras del padre de Thiago Medina dejan en claro que, a pesar de las limitaciones médicas, la conexión con las pequeñas sigue intacta y es uno de los motores que empuja la recuperación del joven.

Mientras tanto, Daniela confirmó que evoluciona favorablemente y que existe la posibilidad de que pronto abandone la terapia intensiva. La decisión, sin embargo, se encuentra en manos de los médicos.

Cuál fue el resultado de la última intervención quirúrgica de Thiago Medina

Daniela Celis compartió el jueves 2 de octubre las últimas novedades en cuanto a la salud de Thiago Medina, internado en terapia intensiva tras el grave accidente en moto que tuvo el 12 de septiembre.

“Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él”, contó Pestañela sobre los últimos avances en el cuadro del padre de sus hijas Laia y Aimé.

Por último, la ex Gran Hermano expresó su gratitud con un mensaje especial: "Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez. Y a todos los que nos acompañan en este camino”.

El procedimiento de toilette quirúrgica consiste en la limpieza profunda de heridas, con el objetivo de eliminar restos de tejido dañado, suciedad o bacterias, y así favorecer una mejor recuperación.

