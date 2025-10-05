CA7RIEL & Paco Amoroso sorprenden anunciando un único show en Argentina: cuándo será

Este desembarco, que llega poco más de un año después del anterior (16 de agosto de 2024), encuentra a la dupla totalmente transformada. En plena madurez creativa y con una proyección internacional que no para de crecer, CA7RIEL & Paco Amoroso acaban de romper un récord histórico al obtener 10 nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, convirtiéndose en los artistas argentinos más nominados en una misma edición. Su sonido, su estética y su show en vivo evolucionaron hacia un nuevo nivel, posicionándolos como uno de los fenómenos más impactantes de la música actual.

Después de girar durante todo 2025 en el tour más grande de su trayectoria, con paradas en los festivales más importantes del mundo, entre los que podemos nombrar Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock y más de 6 ediciones de Lollapalooza en distintos continentes, CA7RIEL & Paco Amoroso llegan a este nuevo capítulo con un show que es pura precisión y contundencia, aunque nunca en desmedro de la frescura que es su máximo sello. Con más músculo que nunca, el “PAPOTA TOUR” no solo los reafirma como artistas globales, sino también como performers capaces de encender audiencias de cualquier latitud con una puesta sin fisuras.