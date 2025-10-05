A24.com

CA7RIEL & Paco Amoroso sorprenden anunciando un único show en Argentina: cuándo será

Luego de la fecha que compartieron con Kendrick Lamar en el Estadio River Plate, CA7RIEL & Paco Amoroso sorprenden anunciando un único show en Argentina.

5 oct 2025, 11:00
Este regreso al Movistar Arena no es un show más. Es la vuelta al escenario donde todo cambió: el mismo estadio que fue testigo de la histórica presentación de BAÑO MARÍA, el primer disco del dúo, punto de partida de la era que los llevó al vertiginoso ascenso a la primera plana de la industria a nivel global. El anuncio, realizado tras el show que dieron en River en la como parte de la mega gira de Kendrick Lamar, y que coincidió con el primer aniversario del mítico Tiny Desk, sorprende al público local que esperaba otra oportunidad de disfrutar del show imbatible del “PAPOTA TOUR”.

De la mano de DF Entertainment, CA7RIEL & Paco Amoroso le darán el gusto a los fans el próximo 9 de octubre, en una única fecha en el país.

Las entradas para esta parada imperdible del PAPOTA TOUR estarán disponibles a partir del domingo 5 de octubre a las 12:00 p.m., en la etapa de preventa exclusiva. La venta general comenzará una vez finalizada la preventa, y en ambos casos podrán adquirirse únicamente a través de la ticketera del Movistar Arena.

Con el show apenas a unos días de distancia, la espera para vivir lo que promete ser una de las noches más memorables del calendario musical de 2025 pasará en un abrir y cerrar de ojos.

Este desembarco, que llega poco más de un año después del anterior (16 de agosto de 2024), encuentra a la dupla totalmente transformada. En plena madurez creativa y con una proyección internacional que no para de crecer, CA7RIEL & Paco Amoroso acaban de romper un récord histórico al obtener 10 nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, convirtiéndose en los artistas argentinos más nominados en una misma edición. Su sonido, su estética y su show en vivo evolucionaron hacia un nuevo nivel, posicionándolos como uno de los fenómenos más impactantes de la música actual.

Después de girar durante todo 2025 en el tour más grande de su trayectoria, con paradas en los festivales más importantes del mundo, entre los que podemos nombrar Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock y más de 6 ediciones de Lollapalooza en distintos continentes, CA7RIEL & Paco Amoroso llegan a este nuevo capítulo con un show que es pura precisión y contundencia, aunque nunca en desmedro de la frescura que es su máximo sello. Con más músculo que nunca, el “PAPOTA TOUR” no solo los reafirma como artistas globales, sino también como performers capaces de encender audiencias de cualquier latitud con una puesta sin fisuras.

