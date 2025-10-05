A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
NOVEDAD

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, causó impacto en su debut como modelo: las fotos

Morena Echarri, hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, se consagró como modelo y protagonizó una producción de fotos que causó impacto.

5 oct 2025, 10:15
Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, causó impacto en su debut como modelo: las fotos
Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, causó impacto en su debut como modelo: las fotos

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, causó impacto en su debut como modelo: las fotos

Morena Echarri, hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, decidió incursionar en el mundo del modelaje y sorprendió con su primera producción de fotos.

La presentación se dio en el marco de la nueva colección de Cynthia Martos, titulada Euphoria, donde la joven posó con distintos diseños de noche.

El debut de la joven de 22 años incluyó cuatro estilismos destacados: un conjunto sastrero negro con saco, chaleco y pantalón combinado con joyería dorada; un mono negro de manga corta con pedrería y aberturas que dejaban a la vista sus tatuajes; un vestido nude sin mangas cubierto de piedras y brillos; y un elegante vestido de gala negro.

Morena Echarri

De esta manera, las fotos revelan una propuesta de moda donde se alternan piezas de noche con prendas de sastrería, sumando diferentes estilos en una misma producción.

Con esta producción, Morena Echarri reafirma su lugar como una de las jóvenes figuras que comienzan a marcar tendencia en el mundo de la moda.

Su presencia en campañas y editoriales refleja el interés que despierta tanto en las marcas como en el público, consolidándose no solo como modelo, sino también como influencer dentro del ámbito fashionista local.

Morena Echarri
Morena Echarri

El explosivo mensaje de Morena Echarri contra Julián Serrano

Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, sorprendió a todos en las últimas horas con un explosivo posteo y una grave acusación contra Julián Serrano, con insulto incluido.

La joven de 19 años compartió una imagen de hace varios años en la que aparece el actor posando junto a ella y sobre la foto dejó un mensaje contundente: “Lo que lloré por vos, hijo de puta, ahora sos liberal”, señaló Morena.

Luego de su descargo contra Julián Serrano, Morena compartió en sus historias de Instagram un fragmento del discurso de Cristina Kirchner, quien el martes habló desde su despacho luego de haber sido condenada a seis años de cárcel e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

Morena Echarri

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pablo Echarri Nancy Dupláa Morena Echarri

Lo más visto