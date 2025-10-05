Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, causó impacto en su debut como modelo: las fotos

De esta manera, las fotos revelan una propuesta de moda donde se alternan piezas de noche con prendas de sastrería, sumando diferentes estilos en una misma producción.

Con esta producción, Morena Echarri reafirma su lugar como una de las jóvenes figuras que comienzan a marcar tendencia en el mundo de la moda.

Su presencia en campañas y editoriales refleja el interés que despierta tanto en las marcas como en el público, consolidándose no solo como modelo, sino también como influencer dentro del ámbito fashionista local.

El explosivo mensaje de Morena Echarri contra Julián Serrano

Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, sorprendió a todos en las últimas horas con un explosivo posteo y una grave acusación contra Julián Serrano, con insulto incluido.

La joven de 19 años compartió una imagen de hace varios años en la que aparece el actor posando junto a ella y sobre la foto dejó un mensaje contundente: “Lo que lloré por vos, hijo de puta, ahora sos liberal”, señaló Morena.

Luego de su descargo contra Julián Serrano, Morena compartió en sus historias de Instagram un fragmento del discurso de Cristina Kirchner, quien el martes habló desde su despacho luego de haber sido condenada a seis años de cárcel e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.