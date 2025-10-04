En vivo Radio La Red
Triple Crimen Narco: los datos estremecedores que revelaron las autopsias

El informe completo de los forenses reveló la crueldad de los crímenes. “Burlando no nos dejó leer los informes de las autopsias”: reconoció el abuelo de dos de las jóvenes.

Los datos estremecedores que revelaron las autopsias. 

Las pericias forenses arrojaron información clave sobre las brutales muertes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda Del Castillo (20), halladas amordazadas, con tobillos y rodillas atadas. Los informes describen múltiples torturas, cortes y golpes sufridos en vida por las tres víctimas.

Pequeño J en el ingreso al penal de Cañete, al sur de Lima en Perú.

De acuerdo con los estudios, los cuerpos de Morena y Brenda presentaban mayor descomposición, lo que sugiere que habrían muerto antes que Lara. El caso reveló escenas de extrema violencia: Lara tenía una oreja cercenada y pérdida de yemas en cuatro dedos, mientras que Brenda fue descuartizada post mortem en la zona abdominal.

En total, Lara sufrió siete lesiones violentas en vida, al igual que Morena, cuyo cadáver fue encontrado además con una bolsa de plástico en la cabeza. Sobre Brenda, los forenses enumeraron 22 heridas traumáticas provocadas en vida. Postmortem, a ella la descuartizaron en la zona del abdomen.

Lara sufrió siete lesiones violentas en vida.

La muerte de Lara Gutiérrez

Lara fue encontrada con mordaza en boca y cuello, cintas plásticas en las rodillas y un cordón atado a los tobillos. A su lado había un cuchillo de cocina y vidrios rotos.

El informe concluye que murió por un shock hemorrágico tras heridas cortantes y punzantes. Entre las lesiones más graves se detallan:

  • Corte profundo en el cuello, que dañó arterias y provocó una hemorragia fatal.
  • Oreja izquierda cercenada por completo con un corte limpio.
  • Siete lesiones traumáticas, incluidas puñaladas en el pecho y el cuello, y la pérdida de las yemas de cuatro dedos por fuertes presiones.

Todas estas heridas fueron infligidas mientras la menor aún estaba con vida.

La muerte de Morena Verdi

Morena fue hallada con cinta plástica en la boca, bolsa en la cabeza y un lazo de tela en el cuello, además de ataduras en tobillos y muñecas.

El informe determinó que murió por estrangulamiento a lazo y fractura cervical, lesiones que le causaron un shock neurogénico al dañar la médula espinal y cortar la respiración. También tenía hematomas en el rostro, tórax, orejas y muslos, signos compatibles con golpes y compresión con objetos duros.

La muerte de Brenda Del Castillo

Brenda fue encontrada atada de pies, rodillas y manos, con mordaza verde y cubierta con telas. Según los forenses, murió por un paro cardiorrespiratorio traumático debido a severos traumatismos de cráneo, que incluyeron fracturas múltiples, hundimiento del hueso frontal y aplastamiento facial.

Además, presentaba 22 heridas traumáticas en vida, entre ellas puñaladas en cuello, rostro y mama derecha, y un corte post mortem en el abdomen que provocó la salida de órganos.

El pedido de justicia.

“Burlando no nos dejó leer los informes de las autopsias”: el dolor del abuelo de las jóvenes

Antonio del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, dos de las jóvenes víctimas de los “aberrantes crímenes” ocurridos en Florencio Varela, se refirió al sentimiento de impotencia de los padres ante la brutalidad de los asesinatos, y reveló que el doctor Fernando Burlando les aconsejó no leer los informes forenses.

Del Castillo relató por Radio Rivadavia su reciente encuentro con el doctor Burlando. El abogado penalista les dijo que se quedaran “tranquilos, que las cosas están bien encaminadas” en la investigación por el presunto narcomenudeo y los crímenes de las tres jóvenes.

El abuelo de las víctimas compartió el sentimiento de los padres, quienes querían ir a enfrentar a los sospechosos detenidos, Pequeño J y Osorio. “Ellos como todo padre quieren ir donde está este personaje, que cuando trajeron querían ir a San Justo, tirarle piedra, no sé, me entiende”, declaró Del Castillo, y confesó: “Yo también hubiera querido estar en un calabozo con él solo”.

Antonio del Castillo, abuelo de Brenda y Morena.

Del Castillo se mostró perturbado por la brutalidad del crimen. “Ya la mataron, pero ¿por qué van a destrozar un cuerpo como hicieron?”, se preguntó. En ese momento, reveló que Burlando no permitió que su hijo leyera los informes forenses ni viera las fotos de la autopsia.

Burlando no lo dejó, no lo dejó. Le dijo bien clarito, mirá, yo soy papá, pero no te aconsejo. Para mí es muy fuerte que no soy nada. ¿Te imaginás para vos cómo podéis llegar a hacer esto?”, detalló. En ese sentido, aseguró que el abogado les dijo que “las cosas que se hicieron son muy malas”.

