El video del dramático accidente del cantante de Dale Q' Va: cedió el escenario y cayó al vacío

Las imágenes de la terrible caída del cantante que asustó a todos fueron difundidas por la banda y rápidamente se viralizaron en las redes.

Por este motivo, el show previsto del conjunto musical para el domingo en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendido.

En una historia de Instagram, el propio Pablo Ortiz llevó tranquilidad a sus seguidores ante los mensajes que le llegaban por el impacto de las imágenes del accidente: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, expresó el cantante tras el fuerte accidente.

dale q va cantante accidente en el escenario 3

El comunicado de Dale Q’ Va tras el precupante accidente de Pablo Ortiz

La banda Dale Q’ Va credada en el año 2017 en Córdoba y de gran presente musical informó cómo es el estado salud de Pablo Ortiz en un comunicado luego del terribe acicidente que sufrió en pleno concierto.

“Comunicado sobre la salud de Pablo David Ortiz. En relación al accidente que ocurrió anoche en el escenario de Bomberos, San Francisco, queremos informarles que David recibió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor", comenzó el comunicado subido a las redes oficiales del grupo cuartetero.

Y se remarcó: "En el día de hoy (domingo) va a ser evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones".

"Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, se pudo leer en el comunicado oficial de la banda", cerró el escrito.