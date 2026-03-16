La dura condena que pidieron contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

Durante su exposición, la querella puso especial énfasis en la pericia realizada por los bomberos de la Policía de la Ciudad, que descartó la versión de Pettinato sobre una colilla de cigarrillo como origen del fuego. “El estudio dice, textual, que se usó un elemento ígneo capaz de iniciar llama libre, como un encendedor o un fósforo, potenciados con un aerosol”, explicó Drago.

Según esa reconstrucción, el foco se inició en el living del departamento, sobre el sillón donde Rodrigo dormía bajo los efectos de psicofármacos. “No fue eléctrico el inicio, ni una colilla”, insistió el abogado.

Los peritos también hallaron fósforos parcialmente quemados y un aerosol vacío en el lugar del hecho, elementos que para la querella refuerzan la hipótesis de un incendio provocado.

Al referirse a la responsabilidad penal del acusado, Drago sostuvo que hubo dolo en la conducta. “Todos sabemos, desde chiquitos, que el fuego es peligroso. No solo prendió fuego, lo aceleró con algún combustible y descartó los fósforos”, afirmó.

El abogado también cuestionó la actitud de Pettinato después del incendio. “Pettinato no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima. No hubo un llamado, ni una explicación. Hubiera sido bueno que pase por la familia, que pida perdón. Nada de eso pasó”, señaló.

“Después salió corriendo, no brindó ayuda. El vecino colaboró más en intentar apagar el fuego que el propio Pettinato. No atinó a sacar a Melchor o intentar arrastrarlo. Lo podía haber agarrado de la ropa, de algún lado, pero no lo hizo. Tampoco llamó al 911″, agregó.

Por estos argumentos, la querella solicitó que el tribunal lo condene por el delito de estrago doloso seguido de muerte agravado, una figura que prevé penas de hasta 20 años de prisión.

“La pena es importante, pero no es desproporcionada. Tenemos una escala que va hasta los 20 años de prisión. En ese sentido, no encontramos ningún atenuante para otorgar. Además, el acusado tiene condena previa por abuso a una menor, es decir, es reincidente”, sostuvo el letrado.

Hasta el momento, Pettinato se negó a declarar durante el proceso y tampoco quiso observar las imágenes del cuerpo de Rodrigo exhibidas en la audiencia. Su defensa tampoco realizó planteos relevantes durante las cuatro jornadas del debate.

El juicio, que se desarrolla de manera virtual, se acerca a su desenlace con la etapa de alegatos, que continuará en los próximos días. Si el tribunal lo encuentra culpable, Pettinato podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.