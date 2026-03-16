La dura pena que solicitó la querella para Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo

Este lunes se dio una audiencia clave en el juicio a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo y amigo Melchor Rodrigo ocurrido el 16 de mayo de 2022 cuando se incendió su departamento, ubicado en el piso 22 de un edificio del barrio de Belgrano.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Este lunes se conoció cuántos años de prisión pidió la querella para Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo ocurrido en 2022.
Este lunes se dio una audiencia clave en el juicio a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo y amigo Melchor Rodrigo ocurrido el 16 de mayo de 2022 cuando se incendió su departamento, ubicado en el piso 22 de un edificio del barrio de Belgrano.
En este contexto, según explicó Mauro Szeta en el ciclo Lape Club Social Informativo (América Tv), en la jornada de los alegatos la querella pidió 15 años de cárcel para el imitador de Michael Jackson por la muerte de Melchor Rodrigo.
“La querella acaba de pedir 15 años de prisión para Felipe Pettinato. En su alegato, el doctor Drago, solicitó 15 años de prisión para Felipe Pettinato. Recuerden que la escala era de 8 a 20 años”, precisó el periodista.
Y en ese sentido remarcó cuáles fueron los argumentos que utilizó la familia de Melchor Rodrigo a través de su abogado para pedir esa cantidad de años de pensa para el imputado: “Tomó como agravante que tenía una condena por un abuso sexual y también que tiene estudios primarios y secundarios”, agregó.
Mauro Szeta indicó además para para mediados del mes de abril estará el veredicto de los jueces y sentenció tras esa dura socilicitud de condena que hizo la querella para el hijo de Roberto Pettinato.
"Para la querella no hay dudas que Felipe Pettinato prendió fuego el departamento, causó la muerte Melchor Rodrigo, salió ileso, no pidió ayuda e hizo un acting", concluyó.
Felipe Pettinato, quien hasta el momento se negó a declarar, enfrenta el proceso a cargo del Tribunal N°14 por estrago doloso seguido de muerte (pena de 8 a 20 años), imputado por haber iniciado el incendio mientras Rodrigo dormía e imposibilitado de reaccionar.
Durante las audiencias brindaron su testimonio más de 15 testigos que incluyó a forenses, bomberos y vecinos del edificio presentes aquella noche.
Felipe Pettinato fue consultado por Oliver Quiroz del programa A la Tarde (América Tv) sobre cómo transita esta etapa del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo.
Ahí, el hijo de Roberto Pettinato respondió con absoluta tranquilidad: “Muy bien, muy bien”. Ante la insistencia del cronista sobre si le resulta difícil enfrentar las audiencias y escuchar a los testigos, el joven se mostró firme: “No, las cosas van bien. La verdad, tiene que continuar el proceso. No faltan muchas audiencias”.
Cuando se le preguntó a Felipe si siente miedo frente a lo que viene, volvió a mostrarse seguro: “No, la verdad que no”. Sin embargo, al mencionarle la presencia de la madre de Melchor en el juicio, eligió no responder y dejó la pregunta sin contestar para entrar rápidamente en su departamento.