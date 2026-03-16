La dura pena que solicitó la querella para Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo

Mauro Szeta indicó además para para mediados del mes de abril estará el veredicto de los jueces y sentenció tras esa dura socilicitud de condena que hizo la querella para el hijo de Roberto Pettinato.

"Para la querella no hay dudas que Felipe Pettinato prendió fuego el departamento, causó la muerte Melchor Rodrigo, salió ileso, no pidió ayuda e hizo un acting", concluyó.

Felipe Pettinato, quien hasta el momento se negó a declarar, enfrenta el proceso a cargo del Tribunal N°14 por estrago doloso seguido de muerte (pena de 8 a 20 años), imputado por haber iniciado el incendio mientras Rodrigo dormía e imposibilitado de reaccionar.

Durante las audiencias brindaron su testimonio más de 15 testigos que incluyó a forenses, bomberos y vecinos del edificio presentes aquella noche.

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La sorpresiva reacción de Felipe Pettinato en pleno juicio por la muerte de Melchor Rodrigo

Felipe Pettinato fue consultado por Oliver Quiroz del programa A la Tarde (América Tv) sobre cómo transita esta etapa del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo.

Ahí, el hijo de Roberto Pettinato respondió con absoluta tranquilidad: “Muy bien, muy bien”. Ante la insistencia del cronista sobre si le resulta difícil enfrentar las audiencias y escuchar a los testigos, el joven se mostró firme: “No, las cosas van bien. La verdad, tiene que continuar el proceso. No faltan muchas audiencias”.

Cuando se le preguntó a Felipe si siente miedo frente a lo que viene, volvió a mostrarse seguro: “No, la verdad que no”. Sin embargo, al mencionarle la presencia de la madre de Melchor en el juicio, eligió no responder y dejó la pregunta sin contestar para entrar rápidamente en su departamento.