"Poca probabilidad de vida": la estremecedora frase de Caillava poco después de la desaparición de Loan

"De todas maneras nosotros estamos a la expectativa de que aparezca el chiquito porque lo conocimos, lo tratamos, y es una situación terrible para todos", agrega.

Luego, es Caillava quien hace lo propio y le cuenta sus sensaciones a una amiga: "Ojalá se resuelva pronto porque si no vamos a seguir ahí, en el ojo de la tormenta, y la verdad que esto ya cansa, ya no se puede estar. A mí me duele permanentemente la cabeza porque duele mucho que no lo encuentren al nene. Sabemos que a esta altura capaz haya poca probabilidad de vida. Es todo muy doloroso".