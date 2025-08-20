Procesaron al dueño de HLB Pharma por fraude en importaciones con China y lo embargaron

garcia-furfaro-es-investigado-por-vender-fentanilo-contaminado-desde-el-laboratorio-hlb-pharma-foto-gentileza-clarin-IO5C3FH64BBLDGSC5PX54O5HKQ Procesaron al dueño de HLB Pharma por fraude en importaciones con China.

El antecedente del fentanilo contaminado

El nombre de HLB Pharma ya estaba bajo la lupa por otra causa: la distribución de fentanilo contaminado. Un informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que el lote 31202 del anestésico fabricado por el laboratorio agravó cuadros clínicos y contribuyó a la muerte de varios pacientes.

De las 20 muestras analizadas, al menos 12 casos mostraron un “nexo concausal”, es decir, el fentanilo fue determinante en el desenlace fatal. Otros cinco se catalogaron como “fortuitos” y el resto continúa bajo revisión.

Ariel García Furfaro está siendo investigado por contrabando agravado.

Qué bacterias se encontraron en el fentanilo

Los estudios del Instituto Malbrán revelaron la presencia de Ralstonia mannitolilytica, un germen capaz de resistir en soluciones hospitalarias y generar sepsis graves en pacientes inmunocomprometidos.

También se detectó Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, una bacteria multirresistente a los antibióticos más potentes, considerada de alta virulencia y mortal en pacientes críticos.

La Justicia espera aún una pericia clave del Malbrán, que analiza material incautado en allanamientos, incluidos cuadernos de microbiología y registros de producción del laboratorio.