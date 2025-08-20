En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
HLB
Fraude
Investigación

Procesaron al dueño de HLB Pharma por fraude en importaciones con China y lo embargaron

Ariel García Furfaro, empresario vinculado también en la causa por fentanilo, es investigado por contrabando agravado y falsificación de documentación aduanera.

Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro, empresario vinculado también en la causa por fentanilo,

El juez en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y vinculado a la causa por fentanilo contaminado, por un esquema de sobrefacturación de importaciones desde China. Según la investigación, declaró operaciones por US$5 millones cuando en realidad el monto real era de apenas US$500.000.

Leé también Aparecieron más ampollas de fentanilo contaminadas: ¿hubo una advertencia en febrero que la ANMAT desoyó?
Aparecieron más ampollas en dos provincias, mientras insisten en que la ANMAT fue alertada en febrero.

La Justicia determinó que el empresario presentó documentación falsa ante la Aduana en al menos cinco operaciones comerciales, lo que derivó en un embargo de $25.000 millones sobre su patrimonio y otros $25.000 millones sobre HLB Pharma. Aunque fue procesado por contrabando agravado, García Furfaro permanece en libertad, ya que no se le dictó prisión preventiva. Su defensa apeló la medida.

La causa, que se inició en 2022, apunta a que García Furfaro utilizó a HLB Pharma y Alpharma para traer maquinaria desde China. Declaró ante la Aduana valores falsos, inflando los montos de las operaciones con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos.

Los investigadores detectaron al menos cinco maniobras fraudulentas, lo que llevó al juez Yadarola a ordenar el millonario embargo.

garcia-furfaro-es-investigado-por-vender-fentanilo-contaminado-desde-el-laboratorio-hlb-pharma-foto-gentileza-clarin-IO5C3FH64BBLDGSC5PX54O5HKQ
Procesaron al due&ntilde;o de HLB Pharma por fraude en importaciones con China.&nbsp;

Procesaron al dueño de HLB Pharma por fraude en importaciones con China.

El antecedente del fentanilo contaminado

El nombre de HLB Pharma ya estaba bajo la lupa por otra causa: la distribución de fentanilo contaminado. Un informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que el lote 31202 del anestésico fabricado por el laboratorio agravó cuadros clínicos y contribuyó a la muerte de varios pacientes.

De las 20 muestras analizadas, al menos 12 casos mostraron un “nexo concausal”, es decir, el fentanilo fue determinante en el desenlace fatal. Otros cinco se catalogaron como “fortuitos” y el resto continúa bajo revisión.

ariel-garcia-furfaro-esta-siendo-investigado-por-contrabando-agravado-foto-gentileza-clarin-LND7NRLU3JCYJMPMAREHFQY74U
Ariel Garc&iacute;a Furfaro est&aacute; siendo investigado por contrabando agravado.

Ariel García Furfaro está siendo investigado por contrabando agravado.

Qué bacterias se encontraron en el fentanilo

Los estudios del Instituto Malbrán revelaron la presencia de Ralstonia mannitolilytica, un germen capaz de resistir en soluciones hospitalarias y generar sepsis graves en pacientes inmunocomprometidos.

También se detectó Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, una bacteria multirresistente a los antibióticos más potentes, considerada de alta virulencia y mortal en pacientes críticos.

La Justicia espera aún una pericia clave del Malbrán, que analiza material incautado en allanamientos, incluidos cuadernos de microbiología y registros de producción del laboratorio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
HLB Fraude China
Notas relacionadas
En medio del escándalo del fentanilo contaminado, se fue una directora de la ANMAT
Fentanilo contaminado: cuáles son las conclusiones de los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense
Los chats que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar