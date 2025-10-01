Qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido: su sorpresiva frase al ser arrestado por el triple crimen

Embed

El fugitivo más buscado en Argentina

El arresto de Pequeño J puso fin a siete días de búsqueda internacional. Para la Justicia argentina, era el fugitivo más buscado del país, acusado de planear y ordenar la tortura y asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El operativo que lo detuvo fue producto de la cooperación entre la Policía Bonaerense, la División Antidrogas de Perú e Interpol.

El camino de la fuga: de Bolivia a Lima

El jefe de la División Antidrogas de Perú, Zenón Santos Loayza Díaz, reveló que el acusado ingresó a Perú por Desaguadero y cruzó por Arequipa y Chala, rumbo a Lima, con destino final en Trujillo.

“Sobre Pequeño J sabíamos desde el domingo que venía al Perú. Ya teníamos seguimiento de Ozorio a través de Interpol y la Bonaerense”, detalló Loayza Díaz.

Cuando lo interceptaron, viajaba escondido en la caja de un camión cargado con pescado, un Volvo que fue detenido en Pucusana, al sur de Lima.

El error que lo delató a "Pequeño J": el celular que no cambió

pequeño j

A pesar de su experiencia en el mundo narco, “Pequeño J” cometió un error básico: no cambió el número de teléfono que usaba en Argentina.

El plan de fuga incluía reencontrarse con Matías Ozorio en una pensión de Plaza Trujillo, en Lima. Sin embargo, Ozorio fue detenido horas antes, lo que obligó a “Pequeño J” a seguir huyendo hasta que fue interceptado en la ruta.

Ambos habían cruzado a Bolivia junto a Lázaro Víctor Sotacuro, otro de los detenidos, quien usó su nombre real, mientras que Ozorio viajó con identidad falsa.

“Que encuentren al culpable, yo no tengo nada que ver”

Las frases pronunciadas frente a las cámaras fueron cortas pero contundentes. “Pequeño J” se mostró desafiante y negó todo. “Nos están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable, porque yo no tengo nada que ver”, dijo.

A pesar de esa defensa pública, la acusación judicial en Argentina es gravísima: “triple homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y por tratarse de un crimen de un hombre contra una mujer mediante violencia de género.”

El presunto móvil: un robo de cocaína

El jefe antidrogas peruano adelantó una de las hipótesis que manejan los investigadores: “La información que manejamos es que una de las jóvenes robó tres kilos de cocaína a la organización. Ese sería el móvil de los asesinatos”.

La Justicia argentina aún investiga esta versión, pero para los investigadores todo apunta a un crimen mafioso con un mensaje de venganza.

Una herencia criminal: la dinastía Valverde Victoriano

Embed

El acusado es la “tercera generación” de una familia criminal dedicada al narcotráfico y al sicariato en Perú. Su abuelo y su padre estuvieron ligados a bandas narco y su padre fue asesinado en 2018 en Trujillo en un ajuste de cuentas.

Los investigadores describen a Tony Janzen Valverde Victoriano como “brutal y sin límites”.

La masacre de Florencio Varela

lara-brenda-y-morena-fueron-asesinadas-en-florencio-varela-foto-redes-sociales-HORBNKCBERFZDDFH3P7JEVWSBY Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) son las víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela. (Foto: archivo)

El caso que lo tiene en la mira es uno de los crímenes más estremecedores del año en el conurbano bonaerense. Brenda, Morena y Lara fueron engañadas para ir a una casa en Florencio Varela, donde habrían sido torturadas y asesinadas.

Una de las hipótesis más estremecedoras es que parte de las torturas fue transmitida en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram, como mensaje a sus rivales.

Nueve detenidos y una investigación en curso

por-el-triple-crimen-de-florencio-varela-hay-cuatro-detenidos-foto-policia-de-la-provincia-de-buenos-aires-UBI5EID7TJEYROROKERPKLH3CA

Con las detenciones de Pequeño J y Ozorio, ya son nueve los apresados:

Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25) : dueños de la casa donde ocurrió el crimen.

Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) : detenidos mientras limpiaban la escena.

Lázaro Víctor Sotacuro : conductor que habría trasladado a las víctimas.

Ariel Giménez (29) : acusado de cavar el pozo donde arrojaron los restos.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, detenida a bordo del auto de su tío.

La extradición a la Argentina

Ambos principales acusados permanecerán detenidos en Lima. Ozorio será expulsado de inmediato por su ingreso ilegal a Perú, mientras que “Pequeño J” quedará preso hasta que se concrete el pedido de extradición a Argentina.

El fiscal Adrián Arribas los indagará en Buenos Aires por triple homicidio agravado y violencia de género.