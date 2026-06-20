La China Suárez reapareció en las redes con un particular video y ya hablan de otra provocación a Wanda Nara

Aunque la publicación podría catalogarse como un contenido casual y sin malicia, la realidad es que la caja de comentarios se inundó de diversas interpretaciones debido al trasfondo lírico de la canción, cuya trama describe el enamoramiento hacia un individuo que ya sostiene un vínculo sentimental con un tercero.

Específicamente, el fragmento exacto que la China seleccionó para su posteo reza: “Si tú supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos. Pero tú ya tienes otro. Un tipo frío y aburrido”.

Esta singular elección despertó la suspicacia de la audiencia digital, que no tardó en vincular el mensaje con Wanda Nara, ex de su actual pareja. El fundamento de esta hipótesis radica en que el noviazgo de la actriz con Mauro Icardi se originó en momentos donde el deportista aún permanecía ligado a la mediática, haciendo que la temática del tema musical encajara, a ojos del público, con los antecedentes de su propia relación afectiva.

En la vereda opuesta, existieron cibernautas que postularon una teoría diferente, sugiriendo que la dedicatoria no involucraba al futbolista, sino que apuntaba hacia un nuevo interés romántico que la actriz tendría en el horizonte actual.

No obstante, el panorama cotidiano de los protagonistas parece disipar los rumores de distanciamiento. Actualmente, ambos está instalados temporalmente Buenos Aires con el propósito de que el delantero comparta tiempo junto a sus hijas, fruto de su matrimonio con la mayor de las Nara. De hecho, asistieron de juntos al acto escolar de egreso de la escuela primaria de la pequeña Francesca. A diferencia de Wanda, quien ventiló públicamente que estuvo presente en la ceremonia escolar en compañía de su actual pareja, Martín Migueles, la ex Casi Ángeles y el el delantero del Galatasaray prefirieron resguardar el acontecimiento familiar en la más absoluta intimidad.

Cuáles son las imágenes de la China Suárez que reavivan la teoría de su obsesión con Wanda Nara

La mediática historia que tiene como protagonistas a China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa mediática días pasados luego de la circulación de nuevas imágenes que reavivaron las versiones sobre una supuesta obsesión de la actual pareja del futbolista con su ex. En esta ocasión, las comparaciones se originaron a partir de un reciente viaje de la actriz y el delantero del Galatasaray, que muchos usuarios asociaron de inmediato con unas vacaciones que el jugador había realizado años atrás junto a la empresaria.

Todo este entramado se remonta a poco más de un año, cuando la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi salió a la luz en medio de la escandalosa ruptura del deportista con Wanda Nara. Vale recordar que, en aquellos días previos, la mediática había protagonizado un episodio de alta tensión con el futbolista en el departamento que compartían en el Chateau Libertador, un conflicto que terminó de exponer la crisis.

Desde entonces, tanto Icardi como la China comenzaron a mostrar su relación en redes sociales, compartiendo viajes, salidas y postales románticas. Sin embargo, para una parte del público, varias de esas publicaciones presentaban coincidencias llamativas con escenarios que en el pasado habían sido parte de la vida de Wanda y el jugador.

La polémica volvió a escalar tras la aparición de imágenes del viaje reciente de la pareja a Maldivas a apenas el mes pasado. El detalle que encendió las especulaciones fue que se trataba del mismo hotel donde Mauro Icardi había estado con Wanda Nara cuatro años atrás. Las fotos se viralizaron rápidamente y los usuarios señalaron coincidencias difíciles de pasar por alto: desde la habitación elegida hasta la piscina privada y el paisaje que rodeaba el lugar.

El tema fue abordado en PrimiciasYa, el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura en América TV, donde Santiago Sposato expuso una comparación entre las imágenes actuales y las antiguas de Wanda. En ese marco, le consultó a Ana Rosenfeld: “¿No le parece una chicana que Icardi haya ido al mismo hotel en el que estuvo con Wanda hace cuatro años? Tenemos las pruebas”.

La abogada fue contundente en su respuesta: “Todo es una provocación, no es una asignatura pendiente de Icardi, es más una asignatura de la señora. Esa es mi opinión, no la conozco a ella, pero los hombres hacen lo que las mujeres quieren”.

Mientras se mostraban las fotos en pantalla, Sposato insistió: “¡Es el mismo cuarto! Estuvieron en el mismo colchón. Es la misma palmera. Pidió la misma habitación”. A lo que Marina Calabró sumó: “Esta es la foto de Icardi y la China, es el mismo fondo. Acá está la pileta rectangular, la vista al mar. Esa es la pileta del cuarto”.

En el cierre del informe, también se señaló que la China Suárez tendría una forma de comunicar en redes que incluiría mensajes implícitos, y se remarcaron supuestas similitudes con estilismos utilizados en el pasado por Wanda Nara, lo que terminó de alimentar el debate mediático alrededor de la polémica historia.