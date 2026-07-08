Diego Leuco contó un dato clave de la interna del día que Florencia Peña causó polémica con el padre de Messi

Y remarcó sobre lo ocurrido al aire: "Fue como una sorpresa muy fuerte porque Luzu es un canal que no lucha por la primicia, todo lo contrario. De hecho cuando sale la noticia de la muerte del Indio Solari yo estaba justo al aire y estábamos haciendo un juego de música. Terminó el juego y después nos tomamos unos minutos para hablar del Indio y quién era".

Qué dijo Diego Leuco de la conversación de Florencia Peña y Nico Occhiato tras el escándalo

"No hablé con Flor y ese día ni la vi. Es la misma sorpresa de todos. Creo que también sorprendió mucho la manera de dar la noticia y también desmentirla como que por ahí no tuvo esa contundencia o carácter tanto para darla o para asumir que no era correcto lo que se había dicho. Ella tiene mucha experiencia en los medios y conduciendo actualidad y tiene muchísimos recursos", reconoció Diego Leuco.

Y reveló sobre la charla entre Peña y Occhiato el mismo día del escándalo: "Hablé con Nico ese día, me llamó y me contó la conversación que acababa de tener con Florencia. Ya había tomado la decisión y estaba por comunicarla. Me contó que acordaban que Flor daba un paso al costado. Le dije que me parecía bien y lo bancaba".

"Yo creo que en esa charla pasan las dos cosas: Nico le dice que no estaban las condiciones dadas para seguir y creo que Flor dijo lo que sintió en ese momento, después se habrá arrepentido, no sé. Pudo haber cambiado de opinión y es válido. Pero en ese momento, lo que me contó Nico fue eso: él estaba muy preocupado por lo que había pasado y que ella había entendido la magnitud y había decidido dar un paso al costado", remarcó el conductor.

"Se dijo que Nico la había maltratado en esa conversación", le consultó Ángel de Brito ante las versiones que circularon. Y Diego Leuco sostuvo firme: "Eso es imposible y ayer Burlando también lo desmintió categóricamente cuando se lo preguntaban. Nico es una persona mega calmada y pongo las manos en el fuego por él, es imposible que haya maltratado a Flor o a nadie".