Conmoción en Córdoba: un joven fue asesinado en medio de los festejos por Argentina

La principal hipótesis

La investigación quedó en manos de la Justicia provincial, que trabaja para identificar a los autores del ataque y esclarecer las circunstancias del homicidio.

Por el momento, la principal línea investigativa sostiene que el asesinato no tuvo relación con los festejos por el triunfo argentino, sino que los agresores habrían aprovechado la gran concentración de personas para concretar un ataque previamente planificado.

El crimen ocurrió en una noche marcada por distintos episodios de violencia registrados en varias ciudades del país durante las celebraciones por la victoria de la Selección Argentina, aunque este caso aparece, hasta el momento, como uno de los hechos más graves reportados tras la clasificación a las semifinales del Mundial.