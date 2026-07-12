En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Córdoba
Crimen
Dramático

Conmoción en Córdoba: un joven fue asesinado en medio de los festejos por Argentina

La víctima tenía 20 años y fue asesinada a balazos en la ciudad de San Francisco mientras cientos de personas celebraban la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial. Los investigadores creen que se trató de un ataque planificado.

Banner Seguinos en google DESK
Conmoción en Córdoba: un joven fue asesinado en medio de los festejos por Argentina

La euforia por el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza se vio opacada por un violento crimen ocurrido en la provincia de Córdoba. Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en plena vía pública mientras se desarrollaban los festejos por la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026.

Leé también Grabó su propio secuestro y un mes después hallaron su cuerpo: el crimen que conmociona a México
La comunicadora había sido secuestrada el 2 de junio en su vivienda de Nanchital, en el estado de Veracruz. (Foto: A24)

El hecho ocurrió en la ciudad de San Francisco, donde la víctima, identificada como Matías Gerardo Ochonga, fue atacada por personas que, según los primeros indicios de la investigación, lo estaban esperando. La principal hipótesis de la Justicia apunta a un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Cómo fue el ataque

De acuerdo con la información preliminar, el joven recibió varios disparos en medio de los festejos que se desarrollaban en el centro de la ciudad. Personal policial y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero solo pudieron constatar su fallecimiento.

Los investigadores señalaron que Ochonga había recuperado recientemente la libertad tras haber estado detenido por causas relacionadas con robos calificados. Esa situación es uno de los elementos que analiza la fiscalía para determinar el móvil del crimen.

La principal hipótesis

La investigación quedó en manos de la Justicia provincial, que trabaja para identificar a los autores del ataque y esclarecer las circunstancias del homicidio.

Por el momento, la principal línea investigativa sostiene que el asesinato no tuvo relación con los festejos por el triunfo argentino, sino que los agresores habrían aprovechado la gran concentración de personas para concretar un ataque previamente planificado.

El crimen ocurrió en una noche marcada por distintos episodios de violencia registrados en varias ciudades del país durante las celebraciones por la victoria de la Selección Argentina, aunque este caso aparece, hasta el momento, como uno de los hechos más graves reportados tras la clasificación a las semifinales del Mundial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Córdoba Crimen
Notas relacionadas
Se conocieron los estremecedores detalles del crimen de Daiana Arber
Detuvieron a tres sospechosos por la brutal golpiza al adolescente atacado por una patota
Tragedia: chocó el minibús de un equipo de fútbol femenino infantil y murieron 2 personas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar