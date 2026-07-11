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Buscaban a una mujer y a su hijo, pero ella apareció y su denuncia le dio un giro inesperado al caso

Cuando la Policía de Misiones la encontró, aseguró que había abandonado el hogar junto a su hijo para protegerse de las agresiones que sufría desde hacía años.

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La mujer denunció a su expareja por violencia de género. (Foto: gentileza El Territorio)

La mujer denunció a su expareja por violencia de género. (Foto: gentileza El Territorio)

Lo que comenzó como una investigación por una presunta desaparición en Posadas, Misiones, dio un giro inesperado. La mujer que era buscada junto a su hijo fue encontrada por la Policía y reveló que había abandonado el hogar de manera voluntaria para escapar de las agresiones que, según denunció, sufría desde hacía años por parte de su pareja.

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A partir de su testimonio, la causa cambió de rumbo y la Justicia ordenó medidas de protección para la madre y el menor, además de avanzar con una investigación por presunta violencia familiar. El caso se inició el 6 de julio, cuando el hombre se presentó en la Comisaría Sexta de Posadas para denunciar que su pareja y el hijo de ambos habían desaparecido de la vivienda donde convivían.

Según declaró, al regresar a la casa advirtió que ambos ya no estaban y aseguró que también faltaban pertenencias personales y una importante suma de dinero en efectivo. Con esa presentación, la Policía puso en marcha un operativo para localizar a la mujer y al niño. Luego de varios días de tareas investigativas, los efectivos lograron contactar a la mujer el viernes.

En ese momento, explicó que no había sido víctima de una desaparición, sino que había decidido irse por sus propios medios para proteger su integridad y la de su hijo. Posteriormente fue trasladada a una dependencia policial, donde recibió asistencia especializada y formalizó una denuncia contra su pareja.

Cuando la Polic&iacute;a de Misiones la encontr&oacute;, asegur&oacute; que hab&iacute;a abandonado el hogar junto a su hijo para protegerse. (Foto: archivo)

Cuando la Policía de Misiones la encontró, aseguró que había abandonado el hogar junto a su hijo para protegerse. (Foto: archivo)

Denunció años de agresiones físicas y violencia psicológica

Ante las autoridades, la mujer aseguró que durante años sufrió agresiones físicas por parte del hombre y que, en los últimos meses, también fue víctima de violencia psicológica.

Según su declaración, ese contexto de maltrato constante fue el motivo que la llevó a abandonar la vivienda junto a su hijo sin avisar su paradero. Tras la denuncia, ambos fueron asistidos por el Gabinete Interdisciplinario y sometidos a una revisión médica.

El examen realizado por un médico policial determinó que ni la mujer ni el menor presentaban lesiones físicas visibles al momento de ser evaluados.

La Justicia ordenó medidas de protección

Con la denuncia incorporada al expediente, la Justicia de Misiones dispuso medidas de protección urgentes para resguardar a la mujer y a su hijo.

Además, ordenó la realización de distintas pericias y otras medidas probatorias para avanzar en la investigación sobre las denuncias de violencia ejercidas por el hombre que, inicialmente, había acudido a la Policía para reportar la supuesta desaparición de ambos.

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