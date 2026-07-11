Buscaban a una mujer y a su hijo, pero ella apareció y su denuncia le dio un giro inesperado al caso

Cuando la Policía de Misiones la encontró, aseguró que había abandonado el hogar junto a su hijo para protegerse. (Foto: archivo)

Denunció años de agresiones físicas y violencia psicológica

Ante las autoridades, la mujer aseguró que durante años sufrió agresiones físicas por parte del hombre y que, en los últimos meses, también fue víctima de violencia psicológica.

Según su declaración, ese contexto de maltrato constante fue el motivo que la llevó a abandonar la vivienda junto a su hijo sin avisar su paradero. Tras la denuncia, ambos fueron asistidos por el Gabinete Interdisciplinario y sometidos a una revisión médica.

El examen realizado por un médico policial determinó que ni la mujer ni el menor presentaban lesiones físicas visibles al momento de ser evaluados.

La Justicia ordenó medidas de protección

Con la denuncia incorporada al expediente, la Justicia de Misiones dispuso medidas de protección urgentes para resguardar a la mujer y a su hijo.

Además, ordenó la realización de distintas pericias y otras medidas probatorias para avanzar en la investigación sobre las denuncias de violencia ejercidas por el hombre que, inicialmente, había acudido a la Policía para reportar la supuesta desaparición de ambos.