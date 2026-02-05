El difícil momento que atraviesa Florencia Peña tras la suspensión de su obra: "A mí me cuesta..."

El cronista fue directo y le consultó si la suspensión tenía que ver con la voz o con la venta de entradas. Peña respondió con sinceridad: "El domingo estaba realmente en estado de probar. De hecho, tenía notas que hacer y las tuve que bajar todas. Bueno, raro en mí, pero realmente tengo que cuidar".

Qué dijo Florencia Peña sobre las críticas que recibió por vacacionar en el exterior

Florencia Peña volvió a quedar envuelta en la polémica tras una entrevista en la que reconoció que prefiere viajar al exterior antes que elegir destinos dentro del país. Esa declaración, según percibió la propia actriz, generó una catarata de críticas y comentarios en su contra.

Ante la repercusión, Peña decidió responder de manera directa a través de sus Stories en Instagram. Allí explicó el motivo de sus dichos en Mil Vidas, donde aseguró que la fama es una "mochila pesada" y que, si se toma vacaciones en Mendoza, sabe que tiene que "bancarse" sacarse cientos de fotos con desconocidos que sienten derecho a abrazarla o tocarla.

Después de que el fragmento de la entrevista con Nilda Sarli se viralizara, la actriz eligió hablar sin rodeos. En una serie de publicaciones repasó su trayectoria y recordó que conoce la exposición pública desde los 14 años, cuando los programas alcanzaban más de 30 puntos de rating. “Fue una jugada muy vil. Pusieron el video recortado para que la gente volcara su odio, en un momento en el que está de moda odiar”, expresó Flor, aclarando que nunca habló mal del público ni se negó a sacarse fotos. “Yo hablé de mis vacaciones, de mi necesidad de tener una vida un poco más normal”, agregó, invitando a que se difunda la entrevista completa y no un recorte sin contexto.

"No hagan jugarretas, porque eso huele a operación, recortan el video para que la gente odie", insistió, visiblemente molesta pero con tono sereno. En su descargo, dejó un mensaje claro: “Te juro que a veces la fama es compleja. Lo conté, fui honesta y sincera, ¿hay que ser caretas? Si ustedes hicieran un ejercicio un día de ver todas las operaciones que hicieron en mi contra se darían cuenta de lo vulnerable y lo fuerte que soy”.

Peña cerró su respuesta con la frontalidad que la caracteriza, lanzando un pedido contundente: "Loco, no me rompan más las pelotas, vean el video entero y si no les gusta después hablamos".