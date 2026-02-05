A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ALERTA EN LA FELIZ

El difícil momento que atraviesa Florencia Peña tras la suspensión de su obra: "A mí me cuesta..."

Florencia Peña enfrenta un momento complicado en plena temporada teatral y su situación generó sorpresa en Mar del Plata.

5 feb 2026, 14:32
Flor Peña.jpg
Flor Peña.jpg

Este jueves, en Intrusos (América TV), revelaron la difícil situación que atraviesa Florencia Peña en plena temporada teatral. La actriz, protagonista del musical Pretty Woman, se convirtió en noticia por la reducción de funciones y por los problemas de salud que la obligaron a frenar.

"Vienen noticias un poco preocupantes desde Mar del Plata con Pretty Woman. Hacía funciones de martes a domingos. Es una de las pocas obras que no hace dos funciones los fines de semana. Unos dirán: 'Bueno, está en un teatro grande, tiene mucho desgaste'. Y ahora no hizo función el miércoles, con lo cual iría de jueves a domingos", contó Adrián Pallares al abrir el tema en el ciclo.

Leé también

Florencia Peña confesó por qué evita vacacionar en la Argentina y generó polémica: el video

Florencia Peña confesó por qué evita vacacionar en la Argentina y generó polémica: el video

Dani Ambrosino sumó su mirada sobre lo ocurrido: "Es raro, porque generalmente cuando empiezan a bajar la cantidad de funciones es a partir del 15, que la gente ya se está volviendo, que empiezan a preparar las cosas para los chicos, para el colegio".

Más adelante, Florencia Peña habló con el programa y explicó los motivos detrás de la decisión: "La levantó mi productor que vio que estaba realmente muy mal de la garganta. A mí me cuesta mucho levantar funciones. Me volví a Buenos Aires, me hice un estudio para ver cómo estaban mis cuerdas. Todavía no estoy tan bien", confesó la actriz.

El cronista fue directo y le consultó si la suspensión tenía que ver con la voz o con la venta de entradas. Peña respondió con sinceridad: "El domingo estaba realmente en estado de probar. De hecho, tenía notas que hacer y las tuve que bajar todas. Bueno, raro en mí, pero realmente tengo que cuidar".

Embed

Qué dijo Florencia Peña sobre las críticas que recibió por vacacionar en el exterior

Florencia Peña volvió a quedar envuelta en la polémica tras una entrevista en la que reconoció que prefiere viajar al exterior antes que elegir destinos dentro del país. Esa declaración, según percibió la propia actriz, generó una catarata de críticas y comentarios en su contra.

Ante la repercusión, Peña decidió responder de manera directa a través de sus Stories en Instagram. Allí explicó el motivo de sus dichos en Mil Vidas, donde aseguró que la fama es una "mochila pesada" y que, si se toma vacaciones en Mendoza, sabe que tiene que "bancarse" sacarse cientos de fotos con desconocidos que sienten derecho a abrazarla o tocarla.

Después de que el fragmento de la entrevista con Nilda Sarli se viralizara, la actriz eligió hablar sin rodeos. En una serie de publicaciones repasó su trayectoria y recordó que conoce la exposición pública desde los 14 años, cuando los programas alcanzaban más de 30 puntos de rating. “Fue una jugada muy vil. Pusieron el video recortado para que la gente volcara su odio, en un momento en el que está de moda odiar”, expresó Flor, aclarando que nunca habló mal del público ni se negó a sacarse fotos. “Yo hablé de mis vacaciones, de mi necesidad de tener una vida un poco más normal”, agregó, invitando a que se difunda la entrevista completa y no un recorte sin contexto.

"No hagan jugarretas, porque eso huele a operación, recortan el video para que la gente odie", insistió, visiblemente molesta pero con tono sereno. En su descargo, dejó un mensaje claro: “Te juro que a veces la fama es compleja. Lo conté, fui honesta y sincera, ¿hay que ser caretas? Si ustedes hicieran un ejercicio un día de ver todas las operaciones que hicieron en mi contra se darían cuenta de lo vulnerable y lo fuerte que soy”.

Peña cerró su respuesta con la frontalidad que la caracteriza, lanzando un pedido contundente: "Loco, no me rompan más las pelotas, vean el video entero y si no les gusta después hablamos".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Florencia Peña Mar Del Plata

Lo más visto