Bomba total: Fátima Florez insinuó una vuelta con Milei y una cantante aseguró ser su pareja

El guiño de Fátima Florez a su posible vuelta con Javier Milei

Duré fue más allá y explicó que se comunicó directamente con la artista, quien le confirmó la relación aunque con ciertos reparos. “Me dice que prefiere mantenerlo en privado, pero que primero quiere hablar con él”, relató la panelista sobre la conversación que mantuvo con Leone.

Según detalló la periodista, la cantante le confió que el vínculo lleva tiempo y que la decisión de no hacerlo público tiene que ver con la exposición. “Me dice que hace mucho que están juntos y que no lo blanquearon porque es una situación complicada para ella, que no está acostumbrada a lidiar con la presión mediática”, explicó Duré, y agregó otra frase textual que le habría dicho la artista: “Bastantes cosas se dicen de él y la mayoría son mentira”.

Por último, Nancy también se refirió a la postura de Roxy Leone frente a los rumores que involucran a Fátima Florez. “Cuando le pregunto por lo de Fátima me manda un audio y ahí me dice que él aclaró en los medios que son amigos y que todo lo demás lo inventan”, contó la panelista, en medio de un clima cada vez más tenso, marcado también por las críticas que recibió la humorista de parte de Yuyito González.

Qué le dijo al oído Javier Milei a Fátima Florez en pleno show

El presidente argentino Javier Milei se convirtió en el invitado estelar de la función del martes del espectáculo Fátima Universal, la obra que Fátima Florez presenta durante la temporada de verano en el Teatro Roxy de Mar del Plata. La presencia del Presidente no pasó inadvertida y generó un verdadero revuelo tanto dentro como fuera de la sala.

El mandatario no solo asistió como espectador para ver a su ex pareja sobre el escenario, sino que además sorprendió a todos al subir inesperadamente a escena. Allí, ambos compartieron un momento distendido en el que cantaron y bailaron juntos, desatando una ovación generalizada del público. Las imágenes de ese instante, que rápidamente se volvieron virales, fueron registradas en exclusiva por PrimiciasYa.

Milei llegó al teatro acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El ingreso del Presidente y su comitiva se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad, que llamó la atención de quienes se encontraban en la zona y anticipó que la noche tendría condimentos especiales.

Al día siguiente de ese comentado reencuentro, Fátima Florez habló en La mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán por El Trece, y se refirió a cómo atravesó ese momento tan particular junto a su ex pareja, con quien mantuvo una relación sentimental durante casi un año.

“Estoy muy movilizada con lo que pasó ayer. Está siendo una gira muy fuerte, pero anoche la energía era la de un estadio de fútbol. Yo de por sí tengo mucha energía, pero a eso a una la eleva”, expresó la actriz, visiblemente emocionada.

Luego, comparó esta aparición con otra situación similar y marcó una diferencia en cómo se sintió: “Yo la otra vez por ahí estaba un poco más nerviosa, pero esta vez fue más relajada. Yo nunca me creí ese cuento de primera dama ni ninguna de esas tilingadas. Lo hicimos desde otro lugar”, afirmó con sinceridad.

javier milei fatima florez

En el estudio, María Fernanda Callejón le preguntó qué fue lo que se dijeron al oído mientras compartían el escenario, una escena que despertó mucha curiosidad. Fátima no esquivó la consulta y reveló el intercambio íntimo que tuvieron en ese instante: “Me dijo ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz’. Y yo le dije ‘somos, somos’. Fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto. Fue muy lindo”, relató.

Finalmente, la humorista se refirió al vínculo amoroso que los unió y a la manera en que transitan hoy su relación: “Siempre digo que tuvimos un vínculo poco convencional, porque acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y 2024 finalizó lo que es la pareja”. Y concluyó: “Fue una pareja relativamente corta porque fue menos de un año. Cuando hay algo más allá de una calentura, que puede pasar y no está mal, yo creo que tenemos un vínculo con una profundidad de charlas, de pensamientos y hasta incluso de no hablarse y saber lo que el otro está pensando”.

Javier Milei y Fatima Florez cantando

RS FOTOS.