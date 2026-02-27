Luis Caputo anunció cambios en Finanzas y designó a Federico Furiase tras la salida de Alejandro Lew

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo Secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del BCRA y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, destacó el ministro.

La designación refuerza la línea de continuidad dentro del equipo que conduce Caputo, ya que el nuevo funcionario venía participando en la estrategia macroeconómica desde el comienzo del mandato y ocupaba un puesto clave en la coordinación de políticas monetarias y financieras.

Respecto del ex secretario, el ministro señaló que seguirá colaborando con la administración. “Alejandro continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”, indicó.

El recambio en Finanzas representa un movimiento relevante dentro del Ministerio de Economía, dado que esa dependencia administra la deuda pública, las emisiones en mercados y la relación con inversores. La incorporación de Furiase, con perfil técnico y experiencia macrofinanciera, apunta a sostener la hoja de ruta oficial sin alterar el esquema vigente.