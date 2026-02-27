En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
Finanzas
CAMBIOS EN EL GOBIERNO

Luis Caputo anunció cambios en Finanzas y designó a Federico Furiase tras la salida de Alejandro Lew

El ministro confirmó la salida de Alejandro Lew por motivos personales y nombró en su lugar a Federico Furiase, quien se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Leé también Caputo culpó a la oposición por la polémica del Indec y apuntó contra su ex viceministro
“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, escribió Caputo en el mensaje difundido en redes sociales.

El alejamiento se produce en un escenario económico sensible, con el equipo oficial concentrado en sostener el equilibrio fiscal, fortalecer reservas y avanzar en tratativas con organismos internacionales. Aunque el ministro no precisó las razones personales que motivaron la dimisión, sostuvo que el traspaso fue planificado internamente.

En la misma publicación, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que Furiase asumirá la conducción de la Secretaría de Finanzas. El economista integra el equipo desde el inicio de la gestión y se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina.

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo Secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del BCRA y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, destacó el ministro.

La designación refuerza la línea de continuidad dentro del equipo que conduce Caputo, ya que el nuevo funcionario venía participando en la estrategia macroeconómica desde el comienzo del mandato y ocupaba un puesto clave en la coordinación de políticas monetarias y financieras.

Respecto del ex secretario, el ministro señaló que seguirá colaborando con la administración. “Alejandro continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”, indicó.

El recambio en Finanzas representa un movimiento relevante dentro del Ministerio de Economía, dado que esa dependencia administra la deuda pública, las emisiones en mercados y la relación con inversores. La incorporación de Furiase, con perfil técnico y experiencia macrofinanciera, apunta a sostener la hoja de ruta oficial sin alterar el esquema vigente.

