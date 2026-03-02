Salió a pescar con su hijo y chocó contra un cable de una murga: ¿quién era el motociclista que murió decapitado?

La Municipalidad de Quilmes confirmó que la actividad no estaba autorizada y que la calle no debía estar cerrada al tránsito.

Investigación y acusados

El registro del accidente quedó captado en video y muestra el instante en que la moto avanza sin advertir el cable tensado. Tras el hecho, el desfile se suspendió de inmediato.

La causa quedó a cargo de la UFI N°9 de Quilmes, dirigida por la fiscal Claudia Gabriela Vara. Hasta ahora hay tres imputados, dos vinculados a la agrupación que habría colocado el cable.

Desde el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes difundieron un comunicado en el que expresaron su pesar y aseguraron que colaborarán con la Justicia. “Queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido. Nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y responsabilidad en este momento tan doloroso”, completaron.