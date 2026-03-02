En vivo Radio La Red
Policiales
pesca
Hijo
QUILMES

Salió a pescar con su hijo y chocó contra un cable de una murga: ¿quién era el motociclista que murió decapitado?

Federico Martínez tenía 35 años y chocó con un cable metálico cruzado sin señalizar en Quilmes Oeste. El evento para el que habría sido instalado no tenía autorización y hay tres imputados en la causa.

Salió a pescar con su hijo y chocó contra un cable de una murga: ¿quién era el motociclista que murió decapitado?
El hecho ocurrió en Quilmes Oeste, en la intersección de la avenida 12 de Octubre y 390. Padre e hijo llevaban casco y circulaban a velocidad normal cuando impactaron contra el cable, que estaba cubierto de plástico y sin ningún tipo de señalización. El golpe le provocó una herida letal en el cuello al conductor, mientras que su hijo cayó al asfalto con lesiones leves y fue asistido por vecinos.

Denuncian que el evento no tenía autorización

Familiares de la víctima cuestionaron la instalación del obstáculo. Un cuñado relató a la prensa que el cable había sido colocado para un desfile barrial y que no contaba con habilitación oficial. “Habían dicho que era una soga, pero era un cable de metal recubierto con plástico. El municipio no había organizado ese corso, ni tenían permiso para cortar la calle”, afirmó.

Embed

Según su testimonio, la violencia del impacto fue determinante. “Ambos llevaban casco, iban a una velocidad normal. La lesión fuerte le provocó la muerte. A mi sobrino lo pudieron contener los vecinos, tuvo algunos raspones, pero gracias a Dios está fuera de peligro”.

La Municipalidad de Quilmes confirmó que la actividad no estaba autorizada y que la calle no debía estar cerrada al tránsito.

Investigación y acusados

El registro del accidente quedó captado en video y muestra el instante en que la moto avanza sin advertir el cable tensado. Tras el hecho, el desfile se suspendió de inmediato.

La causa quedó a cargo de la UFI N°9 de Quilmes, dirigida por la fiscal Claudia Gabriela Vara. Hasta ahora hay tres imputados, dos vinculados a la agrupación que habría colocado el cable.

Desde el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes difundieron un comunicado en el que expresaron su pesar y aseguraron que colaborarán con la Justicia. “Queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido. Nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y responsabilidad en este momento tan doloroso”, completaron.

