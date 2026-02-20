En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Choque
Policía
Al borde de la tragedia

Video: el tremendo choque que provocó un policía contra 6 autos tras cruzar en rojo

El siniestro ocurrió durante la madrugada del viernes y quedó registrado por cámaras de seguridad

Un agente de la Policía de la Ciudad provocó un choque de película en Bernal.

Un agente de la Policía de la Ciudad provocó un choque de película en Bernal.

En las últimas horas, se difundió el video del tremendo choque en Bernal provocado por un agente de la Policía de la Ciudad que cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad y terminó impactando contra otros seis vehículos.

Leé también Video: una policía atropelló e hizo "volar" a un delincuente durante un intento de robo
Una policía atropelló e hizo volar a un asaltante durante un intento de robo en Bernal.

Las imágenes captadas por un domo de seguridad del municipio de Quilmes revelaron la secuencia exacta del siniestro ocurrido a las 5:15 de este viernes en el cruce de la avenida Calchaquí y Madrid, frente al mercado frutihortícola.

El conductor de la Ford EcoSport negra, que causó el accidente, fue identificado como Leonel Gastón Cordara, de 38 años. En el video se observa cómo su vehículo embiste a un Volkswagen Gol que cruzaba correctamente con el semáforo en verde.

Además de esos dos vehículos, también se vieron involucrados en el siniestro una camioneta Amarok, un Peugeot 207 que estaba estacionado y un Chevrolet Astra negro. La camioneta terminó montada sobre otro de los coches, dejando una escena desoladora cubierta de restos de paragolpes, cristales y piezas de carrocería.

Embed

El accidente dejó un saldo de tres personas lesionadas. Los más afectados fueron los ocupantes del Volkswagen Gol: el conductor y su hijo, un menor de edad. Ambos sufrieron politraumatismos y, según los últimos reportes médicos, presentan complicaciones en su estado de salud que no serían leves.

La imprudencia quedó registrada gracias a las cámaras de seguridad, que ahora sirven como prueba fundamental para la reconstrucción del hecho y la situación judicial del oficial involucrado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Choque Policía Video
Notas relacionadas
El video del terrible momento en el que un policía murió atropellado por delincuentes
Un violento accidente dejó 7 autos destrozados y una escena de película
Tragedia en Brasil: quién es la argentina que murió en un accidente y cuyas 2 hijas están gra­ves

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar