Video: el tremendo choque que provocó un policía contra 6 autos tras cruzar en rojo

En las últimas horas, se difundió el video del tremendo choque en Bernal provocado por un agente de la Policía de la Ciudad que cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad y terminó impactando contra otros seis vehículos.
El siniestro ocurrió durante la madrugada del viernes y quedó registrado por cámaras de seguridad
Un agente de la Policía de la Ciudad provocó un choque de película en Bernal.
Las imágenes captadas por un domo de seguridad del municipio de Quilmes revelaron la secuencia exacta del siniestro ocurrido a las 5:15 de este viernes en el cruce de la avenida Calchaquí y Madrid, frente al mercado frutihortícola.
El conductor de la Ford EcoSport negra, que causó el accidente, fue identificado como Leonel Gastón Cordara, de 38 años. En el video se observa cómo su vehículo embiste a un Volkswagen Gol que cruzaba correctamente con el semáforo en verde.
Además de esos dos vehículos, también se vieron involucrados en el siniestro una camioneta Amarok, un Peugeot 207 que estaba estacionado y un Chevrolet Astra negro. La camioneta terminó montada sobre otro de los coches, dejando una escena desoladora cubierta de restos de paragolpes, cristales y piezas de carrocería.
El accidente dejó un saldo de tres personas lesionadas. Los más afectados fueron los ocupantes del Volkswagen Gol: el conductor y su hijo, un menor de edad. Ambos sufrieron politraumatismos y, según los últimos reportes médicos, presentan complicaciones en su estado de salud que no serían leves.
La imprudencia quedó registrada gracias a las cámaras de seguridad, que ahora sirven como prueba fundamental para la reconstrucción del hecho y la situación judicial del oficial involucrado.