Un fuerte choque seguido de vuelco sacudió la mañana de este domingo en el barrio porteño de Almagro y dejó como saldo cuatro personas heridas, además de un amplio operativo de emergencia que obligó a interrumpir el tránsito en la zona.
Un auto de aplicación cruzó en rojo y chocó contra un taxi que terminó dado vuelta. Hay cuatro personas con politraumatismos y todos fueron trasladados a hospitales porteños.
Video: brutal choque y vuelco en Almagro tras cruzar en rojo, hay cuatro heridos
Un fuerte choque seguido de vuelco sacudió la mañana de este domingo en el barrio porteño de Almagro y dejó como saldo cuatro personas heridas, además de un amplio operativo de emergencia que obligó a interrumpir el tránsito en la zona.
El siniestro ocurrió cerca de las 6 en la intersección de la avenida Independencia y Maza, cuando un Fiat Duna que funcionaba como vehículo de una aplicación de viajes cruzó el semáforo en rojo e impactó de lleno contra un taxi Renault Logan.
La violencia del choque fue tal que el taxi salió despedido y terminó volcado sobre la calzada. La escena generó momentos de tensión entre quienes circulaban por el lugar a esa hora, mientras los primeros llamados alertaban a los servicios de emergencia.
En el auto de aplicación viajaban el conductor y una pasajera que iba en el asiento trasero. El taxi, en tanto, no estaba en servicio, pero el chofer se trasladaba junto a una mujer.
Todos los involucrados sufrieron politraumatismos y necesitaron asistencia inmediata. Las dos mujeres fueron derivadas de urgencia al Hospital Penna, mientras que los conductores fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica y realizar los controles correspondientes.
Tras el impacto, personal del SAME, efectivos policiales y bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes de los vehículos, asegurar la zona y remover las unidades siniestradas.
Las tareas demandaron varios minutos y obligaron a ordenar el tránsito en una esquina clave del barrio, donde además se vivieron momentos de gran preocupación entre los vecinos que salían de sus casas y se encontraron con el taxi volcado y los autos destruidos.
El dramático episodio quedó registrado en las imágenes transmitidas en vivo por A24 desde el lugar, donde se pudo ver el estado en el que quedaron los vehículos y el despliegue del operativo de rescate mientras los heridos eran asistidos.
Las pericias intentarán determinar con precisión la mecánica del choque, aunque las primeras informaciones indican que el cruce con el semáforo en rojo fue el desencadenante del impacto.