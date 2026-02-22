Video: brutal choque y vuelco en Almagro tras cruzar en rojo, hay cuatro heridos

Todos los involucrados sufrieron politraumatismos y necesitaron asistencia inmediata. Las dos mujeres fueron derivadas de urgencia al Hospital Penna, mientras que los conductores fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica y realizar los controles correspondientes.

Tras el impacto, personal del SAME, efectivos policiales y bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes de los vehículos, asegurar la zona y remover las unidades siniestradas.

Las tareas demandaron varios minutos y obligaron a ordenar el tránsito en una esquina clave del barrio, donde además se vivieron momentos de gran preocupación entre los vecinos que salían de sus casas y se encontraron con el taxi volcado y los autos destruidos.

Imágenes en vivo desde el lugar

El dramático episodio quedó registrado en las imágenes transmitidas en vivo por A24 desde el lugar, donde se pudo ver el estado en el que quedaron los vehículos y el despliegue del operativo de rescate mientras los heridos eran asistidos.

Las pericias intentarán determinar con precisión la mecánica del choque, aunque las primeras informaciones indican que el cruce con el semáforo en rojo fue el desencadenante del impacto.