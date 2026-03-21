Quilmes: motochorros persiguieron a una pareja, chocaron al intentar escapar y están en estado crítico
Las víctimas, de 21 y 22 años, habían salido a comprar a un kiosco cuando fueron interceptados. Familiares y allegados piden colaboración de testigos y registros de cámaras.
Las víctimas, Brian Paniagua y Zamira Roldán.
Una pareja de jóvenes pelea por su vida tras un violento episodio de inseguridad en Quilmes. Brian Paniagua, de 21 años y Zamira Roldán de 22, fueron perseguidos por motochorros, perdieron el control de su moto al intentar escapar y chocaron, quedando gravemente heridos.
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la avenida Felipe Amoedo, a metros de Calchaquí, y finalizó en la intersección con Antonio Roca. Según reconstruyeron familiares, los delincuentes se acercaron a la par del vehículo y los presionaron, lo que provocó la caída de la pareja sobre el asfalto.
De acuerdo con la investigación, los motochorros siguieron a las víctimas con intenciones de robo. En medio de la persecución, la pareja perdió el control de su Corven 110 y se estrelló, mientras que los agresores escaparon inmediatamente.
Vecinos de la zona asistieron a los jóvenes y dieron aviso al SAME y a la Policía. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes.
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Estado de salud: lesiones graves y pronóstico reservado
Zamira Roldán permanece internadacon lesiones severas en los pulmones, fracturas en costillas y clavícula, además de un profundo corte en la rodilla.
Brian Paniagua, en tanto, fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande tras sufrir una fractura de cráneo de alta gravedad. Ambos continúan en estado reservado.
La causa cambió a tentativa de robo y buscan pruebas clave
Inicialmente, el caso fue caratulado como lesiones culposas, pero la fiscalía reencuadró la investigación como tentativa de robo. La causa quedó a cargo de la UFI N°4 de Quilmes, encabezada por la fiscal Karina Gallo.
Los investigadores analizan cámaras de seguridad para identificar a los atacantes. Hasta el momento, solo se obtuvieron imágenes de la caída y del paso de otra moto, pero no se logró captar el momento exacto del intento de robo.
Pedido desesperado de la familia: testigos y cámaras
Familiares y allegados difundieron mensajes en redes sociales para pedir colaboración. Solicitan imágenes de cámaras de seguridad y testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.
“Dos jóvenes luchan por su vida”, expresaron en sus publicaciones, donde también pidieron cadenas de oración por Brian y Zamira, que siguen internados en estado crítico.