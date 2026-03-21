Quilmes: motochorros persiguieron a una pareja, chocaron al intentar escapar y están en estado crítico

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Estado de salud: lesiones graves y pronóstico reservado

Zamira Roldán permanece internada con lesiones severas en los pulmones, fracturas en costillas y clavícula, además de un profundo corte en la rodilla.

Brian Paniagua, en tanto, fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande tras sufrir una fractura de cráneo de alta gravedad. Ambos continúan en estado reservado.

La causa cambió a tentativa de robo y buscan pruebas clave

Inicialmente, el caso fue caratulado como lesiones culposas, pero la fiscalía reencuadró la investigación como tentativa de robo. La causa quedó a cargo de la UFI N°4 de Quilmes, encabezada por la fiscal Karina Gallo.

Captura Las víctimas tendidas en el suelo tras el accidente mientras huían de motochorros.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad para identificar a los atacantes. Hasta el momento, solo se obtuvieron imágenes de la caída y del paso de otra moto, pero no se logró captar el momento exacto del intento de robo.

Pedido desesperado de la familia: testigos y cámaras

Familiares y allegados difundieron mensajes en redes sociales para pedir colaboración. Solicitan imágenes de cámaras de seguridad y testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

“Dos jóvenes luchan por su vida”, expresaron en sus publicaciones, donde también pidieron cadenas de oración por Brian y Zamira, que siguen internados en estado crítico.