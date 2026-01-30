Asesinaron a un carpintero en Laferrere: le dispararon en la cabeza para robarle la moto

Cuatro delincuentes asesinaron de un disparo en la cabeza a un carpintero de 63 años en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, en un intento de robarle la motocicleta.
Cuatro delincuentes asesinaron de un disparo en la cabeza a un carpintero de 63 años en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, en un intento de robarle la motocicleta.
La víctima, identificada como Milcíades Torrez Oviedo, de nacionalidad paraguaya, regresaba a su vivienda por el camino que hacía habitualmente, después de su jornada de trabajo en Ciudad de Buenos Aires, a bordo de una Honda Twister roja.
Al llegar a la intersección de Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi, los ladrones, distribuidos en dos motos, lograron interceptarlo tras una breve persecución, según informaron desde el entorno familiar.
Todavía no está claro si ofreció resistencia o no. La única certeza es que uno de los motochorros le disparó en la cabeza y que Torrez Oviedo se desplomó en el acto: falleció cuando le restaban tres cuadras para llegar a su casa.
Tras la detonación y la huida de los delincuentes, vecinos del barrio se acercaron al hombre, cuyo cuerpo quedó tendido al lado de la moto. Una de las primeras en reconocer el cadáver, antes de que llegara la ambulancia, fue justamente su esposa, Rosa Elba Santander.
El caso quedó bajo investigación del personal de la Estación de Policía La Matanza y de la comisaría local, quienes desplegaron operativos de búsqueda en la zona para dar con los responsables del crimen. Hasta el momento, no hay detenidos.
"Fuimos pensando que era un accidente y cuando llegamos, estaba muerto", contó Federico, hijo de la víctima.
"No sabemos cómo seguir adelante", afirmó también Lucía, su otra hija, en diálogo con la prensa. Con la voz totalmente quebrada, lo definió como una persona "gentil, amable y bondadosa, que siempre ayudaba a la familia y a los vecinos". En la misma línea, completó: "Era el mejor papá del mundo".
Federico, en tanto, destacó: "Mi papá laburaba de lunes a lunes para que no nos faltara nada". Y, al recordarlo, concluyó: "Era un tipazo y no lo digo porque sea mi padre. Se lo pueden preguntar a cualquier vecino o persona que lo conoció".