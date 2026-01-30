Asesinaron a un carpintero en Laferrere: le dispararon en la cabeza para robarle la moto

Tras la detonación y la huida de los delincuentes, vecinos del barrio se acercaron al hombre, cuyo cuerpo quedó tendido al lado de la moto. Una de las primeras en reconocer el cadáver, antes de que llegara la ambulancia, fue justamente su esposa, Rosa Elba Santander.

El caso quedó bajo investigación del personal de la Estación de Policía La Matanza y de la comisaría local, quienes desplegaron operativos de búsqueda en la zona para dar con los responsables del crimen. Hasta el momento, no hay detenidos.

El dolor de los hijos del carpintero asesinado

"Fuimos pensando que era un accidente y cuando llegamos, estaba muerto", contó Federico, hijo de la víctima.

"No sabemos cómo seguir adelante", afirmó también Lucía, su otra hija, en diálogo con la prensa. Con la voz totalmente quebrada, lo definió como una persona "gentil, amable y bondadosa, que siempre ayudaba a la familia y a los vecinos". En la misma línea, completó: "Era el mejor papá del mundo".

Federico, en tanto, destacó: "Mi papá laburaba de lunes a lunes para que no nos faltara nada". Y, al recordarlo, concluyó: "Era un tipazo y no lo digo porque sea mi padre. Se lo pueden preguntar a cualquier vecino o persona que lo conoció".