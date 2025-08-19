La fuerte confesión de Gimena Accardi al reconocer su infidelidad a Nico Vázquez

Embed

Fue allí que luego de remarcar que ya lo habló con Vázquez, Gimena admitió: "En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer", confirmando así su infidelidad.

"La mitad de las cosas y la otra mitad no; y de eso no me voy a hacer cargo y también es lo que necesito aclarar de algún modo. Sí, en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo yo te sigo amando, esto a vos no te define", reconoció a corazón abierto.

Así como también aclaró: "en una relación que venía mal y estábamos en crisis ya hace un año, con idas y vueltas, no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante o la gota que rebasa el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes. Hasta ahí, me hago cargo, línchenme, mándenme a la hoguera, soy una hija de puta, me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Ya está, fui perdonada, terminamos con un abrazo, amándonos y nuestra relación sigue siendo de respeto de amor, como le fue durante 18 años, ahora".

Gimena Accardi se refirió al tercero en discordia que provocó su separación de Nico Vázquez

De esta manera, tras reconocer que su infidelidad fue el detonante que le puso punto final a su matrimonio con Nico Vázquez, Gimena Accardi se refirió, aunque sin nombrar a nadie, a la persona señalada como el tercero en discordia.

"Ahora, ¿todo lo otro? No. Y de eso sí que no me puedo hacer cargo. Eso es mentira. Con la persona que se me vincula, quiero decir, es mentira. Y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia. Y eso sí necesito que eso frene. Todo lo otro me hago cargo", señaló enfática.

"Lo estoy diciendo acá, mirando a cámara, cuando no debería ni decirlo, pero lo digo porque me voy a hacer cargo. Y porque ya está, ya se dijo. Y bueno, y soy humana, y lo más raza y básica posible, que comete errores como cualquiera. Y lastimé a una persona que amo, que es lo que más me duele, que es Nico, que es la última persona en la vida que yo quiero lastimar porque no se lo merece y porque también hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta y cuando nos separamos empezó a decir que era por él y que él estaba enamorado de su compañera de trabajo", continuó entre enojada y dolorida por todo lo ocurrido.

"Después un video con la otra y entonces hace dos meses, pobre, que se la está ligando de rebote y él como es un señor cerró la boca y dijo no, esto es mentira y nada más que eso y me cuidó y nos cuidamos porque así siempre fue nuestra relación de cuidado y eso se lo agradezco, pero ahora ya está, ya lo estoy diciendo yo, ya lo puede contar Nico también. Pero no es más que esto, una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció, un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida, pero soy humana, raza básica y cometo los mismos errores que puede cometer cualquiera en una relación de 18 años", concluyó tajante en un intento por dar por terminados todos los rumores que muchos sugieren que podría tratarse de Andrés Gil, el actor que protagonizó la obra teatral "En otras palabras" con Gimena en 2024, y nada menos que bajo la dirección de Nico Vázquez.