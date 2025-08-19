Germán Pezzella fue operado con éxito: cuánto tiempo lo perderá River

Qué dijo Pezzella tras la operación

El zaguero campeón del mundo eligió transmitir tranquilidad. Desde sus redes sociales confirmó que la intervención se llevó a cabo sin inconvenientes: “Ya operado, salió todo muy bien. Gracias a todo el cuerpo médico del club por cuidarme en este momento”.

Además, remarcó que seguirá apoyando al plantel de Marcelo Gallardo desde afuera: “Voy a estar ayudando a mis compañeros desde otro lugar, pero con el mismo compromiso y amor por estos colores”.

Durante los días previos, Pezzella recibió cientos de mensajes de apoyo, tanto de hinchas como de colegas, que le expresaron su respaldo en este difícil momento.

Qué opciones tiene River tras la lesión del defensor

La lesión abrió una posibilidad reglamentaria: River puede incorporar un refuerzo del fútbol argentino para cubrir la ausencia de Pezzella, incluso pensando en los eventuales cuartos de final de la Copa Libertadores.

De todas formas, desde la dirigencia no hay intenciones inmediatas de sumar un nuevo jugador. El club podría tomar esa opción solo si aparece una oportunidad de último momento.

En el corto plazo, Gallardo deberá rearmar su defensa con las variantes que ya tiene en el plantel, mientras espera por la evolución de otros futbolistas.

Cómo reaccionó la hinchada de River a la lesión

El fin de semana, en la previa del triunfo 4-2 frente a Godoy Cruz en el Monumental, Pezzella eligió acompañar a sus compañeros desde un palco. Allí estuvo junto a familiares y a su representante, Darío Bombini.

La tribuna Sívori le dedicó un gesto inolvidable: desplegaron dos banderas de Gallardo y otra con la imagen del propio Pezzella levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022. El defensor compartió esa postal en Instagram y escribió: “Gracias de corazón, nos vamos a volver a ver pronto”.

La lesión de Pezzella representa un golpe sensible para River, no solo por lo que significa futbolísticamente, sino también en lo anímico, por el liderazgo que aporta dentro y fuera de la cancha. El zaguero ya inició el proceso de recuperación y, aunque el camino será largo, el respaldo del club y de la hinchada le suman fuerza para superar este desafío.