De película: el insólito robo en un shopping que terminó con una caída libre de 6 metros

Fueron justamente esos movimientos los que alertaron a los efectivos que prestaban servicio adicional de seguridad en el complejo comercial. En pocos minutos, la policía se acercó al lugar y sorprendió al hombre en flagrancia.

La huida desesperada

Al notar la presencia policial, el sospechoso emprendió una alocada fuga hacia el interior del centro comercial. Primero intentó salir por la rampa de acceso de calle Víctor Mercante, pero al comprobar que los portones estaban cerrados, decidió subir corriendo hacia los pisos superiores.

La persecución generó tensión en el lugar, con varios clientes observando atónitos la escena. Según testigos, el hombre parecía fuera de control, corriendo sin rumbo definido y buscando cualquier salida posible.

En su desesperación, tomó la decisión más riesgosa: arrojarse desde una altura de cinco a seis metros hacia un sector parquizado interno del complejo. La caída fue presenciada por agentes y por algunas personas que circulaban cerca, quienes no podían creer lo que veían.

La caída y el arresto

El salto terminó de la peor manera para el sospechoso. Tras caer pesadamente al suelo, sufrió una lesión visible en su rodilla izquierda que le impidió continuar con la huida. De inmediato fue reducido por los efectivos, que lograron detenerlo en la playa de estacionamiento de la planta baja.

El hombre quedó tendido en el suelo con fuertes gestos de dolor, mientras personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegaba al lugar para brindarle los primeros auxilios.

La asistencia médica

Los médicos constataron que el sospechoso presentaba un trauma en la rodilla izquierda producto de la caída. Tras estabilizarlo, fue trasladado en ambulancia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde recibió la atención correspondiente.

A pesar de la gravedad de la situación y de la altura desde la que se arrojó, los profesionales descartaron lesiones de mayor riesgo vital. El diagnóstico inicial se limitó a la lesión articular, lo que permitió que, tras unas horas de asistencia médica, quedara nuevamente bajo custodia policial.

La causa judicial

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado a la Comisaría Décima, donde quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “tentativa de robo”, dado que no llegó a concretar la sustracción del aire acondicionado.

La fiscalía deberá ahora definir los próximos pasos del proceso judicial, aunque se espera que se le impute formalmente por el delito y quede sujeto a una investigación que determinará su situación legal.