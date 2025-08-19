De película: el insólito robo en un shopping que terminó con una caída libre de 6 metros

Ocurrió un episodio tan insólito como peligroso: un hombre intentó robar un aire acondicionado en un shopping y, al verse acorralado por la Policía, decidió arrojarse al vacío desde una altura de seis metros en un intento desesperado por escapar.
Un hombre intentó robar un aire acondicionado, pero al ser descubierto por la Policía emprendió una desesperada huida.
El insólito robo en un shopping de Rosario terminó con una persecución y una caída libre de 6 metros.
Ocurrió un episodio tan insólito como peligroso: un hombre intentó robar un aire acondicionado en un shopping y, al verse acorralado por la Policía, decidió arrojarse al vacío desde una altura de seis metros en un intento desesperado por escapar.
El hecho, que generó sorpresa entre los clientes que se encontraban en el centro comercial, terminó con el sospechoso herido, detenido y trasladado a un hospital de la zona.
Todo comenzó pasadas las 13 horas en el shopping El Portal Rosario, ubicado en calle Nansen al 300, una de las zonas más concurridas de la ciudad durante los fines de semana. De acuerdo con el relato de fuentes policiales, el hombre fue sorprendido en plena maniobra cuando rompía la cañería de un equipo de aire acondicionado con el fin de sustraerlo.
El objeto de su intento de robo no deja de llamar la atención: un acondicionador de aire de gran tamaño, instalado en la infraestructura del shopping. Según los agentes, el sospechoso habría intentado desconectarlo y retirarlo sin éxito, lo que generó movimientos sospechosos en la playa de estacionamiento de la planta baja.
Fueron justamente esos movimientos los que alertaron a los efectivos que prestaban servicio adicional de seguridad en el complejo comercial. En pocos minutos, la policía se acercó al lugar y sorprendió al hombre en flagrancia.
Al notar la presencia policial, el sospechoso emprendió una alocada fuga hacia el interior del centro comercial. Primero intentó salir por la rampa de acceso de calle Víctor Mercante, pero al comprobar que los portones estaban cerrados, decidió subir corriendo hacia los pisos superiores.
La persecución generó tensión en el lugar, con varios clientes observando atónitos la escena. Según testigos, el hombre parecía fuera de control, corriendo sin rumbo definido y buscando cualquier salida posible.
En su desesperación, tomó la decisión más riesgosa: arrojarse desde una altura de cinco a seis metros hacia un sector parquizado interno del complejo. La caída fue presenciada por agentes y por algunas personas que circulaban cerca, quienes no podían creer lo que veían.
El salto terminó de la peor manera para el sospechoso. Tras caer pesadamente al suelo, sufrió una lesión visible en su rodilla izquierda que le impidió continuar con la huida. De inmediato fue reducido por los efectivos, que lograron detenerlo en la playa de estacionamiento de la planta baja.
El hombre quedó tendido en el suelo con fuertes gestos de dolor, mientras personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegaba al lugar para brindarle los primeros auxilios.
Los médicos constataron que el sospechoso presentaba un trauma en la rodilla izquierda producto de la caída. Tras estabilizarlo, fue trasladado en ambulancia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde recibió la atención correspondiente.
A pesar de la gravedad de la situación y de la altura desde la que se arrojó, los profesionales descartaron lesiones de mayor riesgo vital. El diagnóstico inicial se limitó a la lesión articular, lo que permitió que, tras unas horas de asistencia médica, quedara nuevamente bajo custodia policial.
Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado a la Comisaría Décima, donde quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “tentativa de robo”, dado que no llegó a concretar la sustracción del aire acondicionado.
La fiscalía deberá ahora definir los próximos pasos del proceso judicial, aunque se espera que se le impute formalmente por el delito y quede sujeto a una investigación que determinará su situación legal.