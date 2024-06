Rosario: un adolescente robó un caballo y fue atropellado por un auto

Al llegar al cruce de la intersección, el conductor de un Fiat Duna blanco que circulaba por la zona los atropelló desde uno de los laterales, según muestran las imágenes que ilustran esta nota.

Tras el fuerte impacto, el adolescente salió despedido y cayó de espaldas, mientras que el caballo rodó por encima del capot del auto. Luego de la caída, el joven permaneció unos minutos sentado sobre el asfalto recuperando el aire.

En tanto, el animal, después de rodar reiteradas veces, logró reincorporarse y salir caminando con dificultad. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara instalada en la zona.

“Me subí al caballo, se echó a correr y no lo pude frenar. El del auto aceleró más y me levantaron para arriba”, contó el protagonista del insólito hecho en medio de una entrevista con el medio local.

El caballos se encuentra en buen estado

A su vez, contó que después de ser atropellado, el conductor se acercó para preguntarle cómo se encontraba. “Me dijo que él nada más no quería ir preso y yo le dije que se vaya”, agregó. Y precisó: “No podía respirar bien porque me caí de espalda”.

Por otra parte, el animal se encuentra en buen estado de salud a pesar de la caída que sufrió. Además, ya fue devuelto a su dueño.