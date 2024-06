Diego Ramos habló como nunca antes de su vida amorosa y reveló cuántos años lleva en pareja con Mauro

Diego Ramos y su novio Mauro Cernadas.jpg

Amante de las mascotas, Ramos hoy es papá de cuatro perros de raza terranova -Porthos, Byron, Ortega y Gasset-, quienes conviven con él y su novio, y admite ser quien se anda de acá para con ellos dado que Mauro "trabaja en horarios más convencionales, de oficina y durante el día prácticamente no está".

En tanto, sobre su vida sentimental, Diego Ramos confió que lleva casi siete años en pareja con Cernadas y aseguró que está a punto de ser su pareja "más larga". " Si bien él trabaja de día y yo de noche en el teatro, buscamos los espacios para vernos. Antes y después del teatro lo veo y por la mañana yo lo llevo al trabajo, que es temprano. Los fines de semana compartimos mucho", detalló sobre su vida diaria.

Además, sobre su sensual trabajo en Sex, Diego Ramos aseguró que Mauro sabe "desde el día uno" lo que hace en el espectáculo de Muscari y sabe que es su trabajo, por lo que no hay motivo de celo alguno entre ellos.

Por último, el actor admitió que no está en su "horizonte" el casamiento con papeles, al considerarse ser "del coletazo de la última generación que no podía ni pensar en casarse o tener hijos entre personas del mismo sexo". Al tiempo que confesó: " En un momento pensé en adoptar pero a la vez tengo una vida tan para mis perros y para mí que siento que tendría que cambiar un montón de cosas, que obviamente las haría si llegara un hijo. Por ahora, no se me ocurrió. Y casarme no lo necesito. Esa cosa de reafirmar algo con papeles no me cambiaría nada y solo la haría por una cuestión de derechos nomás, por si nos pasa algo a alguno de los dos. Solo por eso, por una cuestión legal y no tiene nada que ver con el amor".

Diego Ramos aclaró las versiones de enojo con El Pollo Álvarez por el reemplazo a Carmen Barbieri

A mediados de marzo en LAM (América TV), Yanina Latorre reveló el conflicto entre dos figuras de la televisión por un reemplazo en un programa de El Trece. Resultó que la conductora Carmen Barbieri tuvo que ausentarse unos días de Mañanísima por un tema de salud y la producción había puesto al panelista Diego Ramos al mando del ciclo.

Sin embargo, según Yanina Latorre, todo cambió cuando una noche antes del reemplazo le avisaron a Ramos que el Pollo Álvarez iba a tomar el lugar de Barbieri.

“La producción sabia hace como más de dos meses, que un día en particular Diego no iba a asistir al programa por compromisos laborales. El día que faltaba Diego, sale un posteo en Twitter del Pollo Álvarez diciendo que a partir de mañana iba a conducir Mañanísima”, contó la panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Y agregó: “Esta mañana Diego Ramos escribió un mensaje a la producción: '¿Hoy quién va a conducir? ¿El Pollo Álvarez o yo?'. Inmediatamente le responden desde la producción 'El Pollo Álvarez'. 'Entonces yo no voy', les contestó. Y la respuesta no fue 'no vengas'. Eso, sin duda, a Diego lo molestó".

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Diego Ramos aclaró esta versión de manera contundente: "No me enojé, y menos con El Pollo. Sucede que hay una rotación de conductores".

"Hoy (jueves) estuve yo y mañana (viernes) quizás vaya otra persona. Pero el martes yo no fui porque empezaba a dar clases y lo tengo desde enero arreglado eso, de no ir ese día", explicó por entonces el actor.